Glätte führt zu Unfällen in SH: Lkw stellt sich in A215-Ausfahrt quer

Neumünster/Kiel. Wegen Glätte und Schnee hat es in Schleswig-Holstein am Mittwochmorgen zahlreiche Unfälle gegeben. Insbesondere in den nördlichen Landesteilen wurde mit dem einsetzenden Berufsverkehr eine steigende Anzahl an Unfällen verzeichnet, sagten Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

In den Bereichen Flensburg und Kiel sowie Elmshorn und Lübeck verunfallten mehrere Autos und Lastwagen. Dabei seien glücklicherweise zunächst nur wenige Menschen zu Schaden gekommen.

Blumenthal: Mehrere Glätteunfälle auf der A215

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Neumünster gab es ebenfalls einige Unfälle: Auf der A215 gerieten gegen 7 Uhr gleich mehrere Fahrzeuge ins Rutschen. Ein Lkw blieb an der Abfahrt Blumenthal (Richtung Hamburg) im Kurvenbereich stehen und stellte sich quer. Stand 9 Uhr war die Abfahrt deswegen noch gesperrt.

Zeitgleich geriet auf der Gegenfahrbahn ein Pkw in die Leitplanke und blieb ebenfalls im Abfahrtsbereich Blumenthal stehen, teilt die Polizei Neumünster mit. Ähnliches passierte einem weiteren Auto ein Stück hinter der Ausfahrt. Der Fahrer konnte noch auf den Standstreifen fahren und wartete dort auf den Abschleppdienst.

A7: Glätteunfall schon in der Nacht

Auf der A7 kam ein Pkw gegen 2.20 Uhr laut Polizei Neumünster aufgrund der Glätte in Fahrtrichtung Hamburg ins Rutschen und überschlug sich dann mehrfach im Graben neben der Fahrbahn. Die leicht verletzte Beifahrerin kam ins Krankenhaus, der Fahrer blieb unverletzt. In der Gegenrichtung kam um 5 Uhr ein weiteres Auto ins Rutschen und fuhr gegen die Leitplanke. Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt. Auf der B205 krachte es ebenfalls: Bei einem Auffahrunfall in Höhe der Abfahrt Altonaer Straße fuhren sieben Fahrzeuge ineinander, eine Person wurde leicht verletzt.

Eine Person verletzte sich leicht, als sie bei Selk (Kreis Schleswig-Flensburg) mit ihrem Auto von der Straße abkam. Ebenfalls verletzte sich eine Person leicht bei einem Unfall im Kreis Plön und auch ein Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, als er auf der A7 in Richtung Norden zwischen Schuby und Tarp von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr, wie ein Sprecher der Polizei Flensburg sagte. Auch in Kiel gab es im Berufsverkehr mehrere Glätteunfälle.

Stau auf der A210 in Höhe von Achterwehr

Geduld brauchten Autofahrerinnen und Autofahrer auch auf anderen Straßen im Land: So staute sich der Verkehr am Morgen etwa auf der A210 in Richtung Kiel. In Höhe Achterwehr wurde der Polizei ein Auto gemeldet, dass auf dem Standstreifen ein Auto entgegen der Fahrtrichtung stand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei das Fahrzeug allerdings weg gewesen. Auch auf der B206 bei Bockhorn stockte der Verkehr.

Die Polizei rief dazu auf, umsichtig und den Witterungsverhältnissen entsprechend langsam zu fahren.

