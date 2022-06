Zehn Jahre Nordkirche im Ratzeburger Dom

2012 gründete sich die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland – die Nordkirche. Am Pfingstmontag wurde der zehnte Jahrestag gefeiert.

Ratzeburg.Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland - kurz die Nordkirche - hat am Pfingstmontag mit einem Festgottesdienst im Ratzeburger Dom den zehnten Jahrestag ihrer Gründung im Jahr 2012 gefeiert. Zu den rund 400 Gästen aus Kirche, Politik, Wirtschaft und Kultur gehörten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Partnerkirchen aus Afrika und Europa. Zehn von ihnen lasen die Apostelgeschichte in ihren Muttersprachen Kisuaheli, Schwedisch, Dänisch, Ukrainisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Englisch, Französisch und Plattdeutsch.

„Freude und Dankbarkeit stehen heute im Mittelpunkt - für den bisher zurückgelegten gemeinsamen Weg“, sagte Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt. In ihrer Predigt betonte die estnische Pfarrerin und Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes (LWB), Anne Burghardt, das aktuelle Vermächtnis der Apostelgeschichte. „Es ist die Botschaft von Jesus Christus, von seinem Reden und Tun, von dem, was er für uns ist, die die Herzen der Menschen bewegt und sie für die Gabe des Heiligen Geistes überhaupt empfänglich macht.“

Über die deutsch-deutsche Grenze hinweg

Die Liturgie des Festgottesdienstes übernahmen unter anderem Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt, Präses Ulrike Hillmann, Bischöfin Kirsten Fehrs (Sprengel Hamburg und Lübeck), Bischof Tilman Jeremias (Sprengel Mecklenburg und Pommern) sowie Bischof Gothart Magaard (Sprengel Schleswig und Holstein). Aus der Politik richteten Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) und Mecklenburg-Vorpommerns Kulturstaatssekretärin Susanne Bowen Glückwünsche an die Nordkirche.

Die Nordkirche entstand am Pfingstmontag 2012 aus dem Zusammenschluss der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und der Pommerschen Evangelischen Kirche. Es ist die erste und bis heute einzige evangelische Landeskirche, die sich über die ehemalige deutsch-deutsche Grenze hinweg erstreckt. Mit rund 1,9 Millionen Mitgliedern ist sie den Angaben zufolge die fünftgrößte Landeskirche in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), flächenmäßig sogar die zweitgrößte.

