﻿Zensus 2022: Grobe Fehler überschatten Immobilien-Zählung in Schleswig-Holstein

Verschollene Meldungen oder mehrfache Aufforderungen, dazu Mahnungen an etliche Mitglieder eines gesamten Verbands: Bei der Immobilienzählung im Rahmen des Zensus 2022 läuft in Schleswig-Holstein längst nicht alles nach Plan. Beim Statistikamt jedoch spricht man von Einzelfällen und einem „planmäßigen Verlauf“.

Per Stift, Telefon oder Internet: Mehr als eine Million Immobilieneigentümerinnen oder -verwalter wurden in Schleswig-Holstein zur Datenauskunft verpflichtet.

Kiel. Mehr als eine Million Anschreiben sind in Schleswig-Holstein raus- und die allermeisten Antworten inzwischen eingegangen: Die Immobilienumfrage des Statistikamts Nord im Rahmen des Zensus 2022 ist fast abgeschlossen. Allerdings trüben etliche fehlerhafte Anfragen und Mahnungen den laut Behörde „planmäßigen Verlauf“. Der Eigentümerverband Haus & Grund Kiel will gar Anwaltskosten geltend machen.

90 Prozent beträgt die Rücklaufquote der zur Auskunft verpflichteten Eigentümer und Verwaltungen in Schleswig-Holstein, teilt das Statistikamt Nord mit. Etwas niedriger ist die Quote mit 83 Prozent in Kiel, wo 60 000 Auskünfte verlangt wurden. „Die Abweichungen sind auf strukturelle Unterschiede zwischen Wohnungsmärkten in städtischen und ländlichen Räumen zurückzuführen“, sagt Sprecher Christian Böse.

Immobilien-Zensus 2022: 5000 Mahnungen gingen allein nach Kiel

Allerdings schickte das Statistikamt Nord seit Ende August weitere 5000 Briefe in Kiel hinterher: sogenannte Heranziehungsbescheide. Da die Meldung im Rahmen des Zensus verpflichtend ist, kommen diese Schreiben Mahnungen gleich – ein Zwangsgeld von 300 Euro wird angedroht. In diesem Zusammenhang allerdings liegen unserer Redaktion Meldungen über Ärgernisse zuhauf vor.

Eine Frau aus dem Kieler Umland etwa erhielt gleich vier Aufforderungen, hatte aber lediglich eine Wohnung zu melden. Erst ein Widerspruch brachte den Rückzug der dreifachen Mahnung. Die Angaben eines Kielers am Telefon gingen sogar vollständig verloren. Das Statistikamt spricht hier von Einzelfällen: „Es kann vorkommen, dass bei telefonischen Auskünften Sachverhalte nicht vollumfänglich erkannt und erfasst werden“, sagt Böse. Auch mehrfach verschickte Anfragen seien möglich. Unrechte Mahnungen bittet das Statistikamt in jedem Fall zu entschuldigen.

Immobilien-Zensus 2022: Laut Statistikamt Nord verläuft die Zählung planmäßig

Insgesamt verlaufe die Gebäude- und Wohnungszählung planmäßig, bekräftigt das Amt. Nach rund 76 000 Mahnungen in Schleswig-Holstein seien 50 000 Meldungen nachgeliefert worden, in Kiel kamen 3000 nach.

Heftige Vorwürfe erhebt allerdings der Eigentümerverband Haus & Grund in Kiel. Wie berichtet, hatte Haus & Grund beteuert, für die eigene Kundschaft und die der Hans Schütt Immobilien GmbH fristgerecht alle Erklärungen abgegeben zu haben – und doch gingen in vierstelliger Zahl Mahnungen heraus.

Nach der KN-Berichterstattung habe sich das Statistikamt Nord gemeldet und versprochen, den Fehler zu korrigieren, so Haus & Grund Kiel. Doch die bis zum 11. September angekündigten Aufhebungsbescheide seien bis jetzt nur "in wenigen Fällen" eingetroffen.

Ärger beim Immo-Zensus 2022: Haus & Grund Kiel will die Anwaltskosten geltend machen

Haus & Grund hat jetzt in 64 Fällen Widerspruchsschreiben verschickt und will dafür die Anwaltskosten einfordern. „Auf die mündliche Erklärung des Statistikamtes Nord ist leider kein Verlass und wenn, dann nur in Teilen“, moniert Geschäftsführer Sönke Bergemann. „Wie kann es sein, dass nicht mit Hochdruck daran gearbeitet wird, die Aufhebungsbescheide auf den Weg zu bringen? Wir fühlen uns nur bedingt ernst genommen.“

Böse verspricht eine „bilaterale Klärung“ mit den betroffenen Stellen. Ihm zufolge ist die Zählung zudem noch nicht abgeschlossen: Einige Eigentumsverhältnisse konnten erst im Rahmen der Befragungen geklärt werden. Sichtung und Auswertung der Daten würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Korrektur der Fehler offenbar auch.