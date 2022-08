﻿Zensus-Panne: Statistikamt Nord droht zu Unrecht mit Zwangsgeld

Diese Post schockte viele Immobilienbesitzer: In einem gelben Umschlag mit der Aufschrift „Förmliche Zustellung“ steckt eine Zwangsgeldandrohung in Höhe von 300 Euro. Der Absender, das Statistikamt Nord, verschickte diese Bescheide offenbar in vielen Fällen zu Unrecht.

Kiel. Rund 300.000 Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein haben in dieser Woche vom Statistikamt Nord schriftliche Androhungen über Zwangsgelder in Höhe von 300 Euro erhalten. Ein Teil davon könnte fälschlicherweise verschickt worden sein, räumte das Statistische Landesamt jetzt auf Nachfrage ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allein unter den Kunden des Eigentümervereins Haus und Grund und der angeschlossenen Hausverwaltungen hätten 1000 Immobilieneigentümer „rechtsungültige Mahnbescheide“ bekommen, berichtet Sönke Bergemann, Geschäftsführer von Haus und Grund Kiel.

Haus und Grund-Geschäftsführer Bergemann verurteilt das Verschicken von „sinnlosen Mahnungen“

Bergemann spricht von einer „schwerwiegenden Datenpanne beim Statistischen Landesamt“, die er aufs Schärfste verurteile: „Zum Auftakt der Bevölkerungserhebung wurden Tote angeschrieben, nun erhalten die Lebenden sinnlose Mahnungen. Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein schießt im Wettrennen um die Datenpanne des Jahres den Vogel ab.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das fragliche Schreiben steckte in einem gelben Briefumschlag mit der Aufschrift: „Förmliche Zustellung“ und versetzte manchen Immobilienbesitzer in Schrecken. Denn mit dem Heranziehungsbescheid, wie das Schriftstück offiziell heißt, werden die Adressaten aufgefordert, im Rahmen der Zensus-Befragung 2022, Daten zu ihren Gebäuden und Wohnungen „innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides“ zu übermitteln. „Für den Fall, dass Sie ihrer Auskunftspflicht nicht innerhalb der Frist nachkommen, wird gegen sie ein Zwangsgeld in Höhe von 300 Euro festgesetzt“, wird gedroht.

Sönke Bergemann, Geschäftsführer von Haus und Grund Kiel: „Zum Auftakt der Bevölkerungserhebung wurden Tote angeschrieben, nun erhalten die Lebenden sinnlose Mahnungen.“ © Quelle: SoulPicture/Haus&Grund

Betroffen seien laut Statistikamt ausschließlich Eigentümer und Verwaltungen von Gebäuden, „die trotz wiederholter Aufforderung bislang keine Auskunft erteilt haben“. Doch offenbar sind selbst Immobilieneigentümer, die schon vor Wochen die Daten eingereicht hatten, angemahnt worden.

„Vielen Kunden schäumen zu Recht vor Wut, einige haben geweint“

Bergemann berichtet, dass 1000 Kunden, in deren Auftrag die Hausverwaltungen Haus und Grund und Hans Schütt innerhalb der gesetzten Frist die Zensus-Fragen beantwortet hatten, in den letzten Tagen die Zwangsgeld-Androhungen per Post erhalten hatten. „Die Kunden hatten das Ausfüllen der Datenerhebung bei uns in Auftrag gegeben, und wir hatten alles fristgerecht bis Juni fertiggestellt und eingereicht“, erklärt Haus und Grund-Sprecher Philipp Pries. „Es liegen uns schriftliche Bestätigungen des Statistischen Landesamtes über den fristgerechten Eingang der zu übermittelnden Daten vor.“

Nun steht bei Haus und Grund das Telefon nicht mehr still: „Viele Kunden schäumen zu Recht vor Wut. Sie sitzen fälschlicherweise der Annahme auf, wir hätten unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Es gab Kundinnen, die geweint haben am Telefon, weil sie so einen Bescheid noch nie in ihrem Leben bekommen haben.“ Einige Kunden hätten bei Haus und Grund schon gekündigt. Bergemann spricht von Rufschädigung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Problem sei nicht nur in Kiel aufgetreten, sondern auch andere Haus und Grund-Vereine mit angeschlossenen Hausverwaltungen würden ähnliche Fälle melden. „Ein behördliches Kollektivversagen dieser Größenordnung können wir nicht auf uns sitzen lassen“, findet Bergemann.

Statistikamt: Wer die Auskunftspflicht erfüllt hat, dem droht kein Zwangsgeld

Beim Statistikamt konnte man am Freitag das Ausmaß des Problems nicht mehr aufklären: Insgesamt seien in Schleswig-Holstein rund 76.000 Heranziehungsbescheide zur Gebäude- und Wohnzählung versandt worden, das entspreche 5,4 Prozent aller Auskunftspflichtigen. „Wie viele davon nicht gerechtfertigt waren, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen“, sagte Christian Böse, Sprecher des Statistikamtes Nord.

Wie es zu der Panne kam, ließ sich laut Böse kurzfristig ebenfalls nicht prüfen. Er vermutet, dass es zu „Überschneidungen“ kam: „Es kann sein, dass die Daten bei uns eingegangen sind, wir sie aber nicht rechtzeitig übertragen konnten, und die Betreffenden nicht rechtzeitig aus dem Mahnverfahren entfernt wurden.“

Zur Aufklärung wollen sich Mitarbeiter des Statistikamtes mit Haus und Grund und den Hausverwaltungen in Verbindung setzen. „Wenn Leute zu Unrecht einen Heranziehungsbescheid erhalten haben, dann ist es ärgerlich, es tut uns leid, und er wird selbstverständlich von uns zurückgenommen.“ Böse betont zugleich, dass eine Datenpanne nicht erkennbar sei, da keine sensiblen Daten an die Öffentlichkeit oder an falsche Stellen gelangt seien.

Von Von Karen Schwenke