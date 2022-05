Immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein mussten wegen Tabakabhängigkeit oder Rausch behandelt werden. Die Corona-Pandemie hat gerade den Konsum von Männern beeinflusst.

Lübeck.Der missbräuchliche Konsum von Tabak in Schleswig-Holstein hat weiter zugenommen. Das zeigen Daten, die die KKH Kaufmännische Krankenkasse zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai ausgewertet hat. Laut KKH-Hochrechnung wurden im ersten Corona-Jahr 2020 etwa 200 000 Menschen in Schleswig-Holstein wegen Tabakabhängigkeit, Entzugserscheinungen, eines akuten Tabakrauschs oder psychischer Probleme aufgrund von Tabak behandelt.

Im Vergleich zu 2010 ist das ein Plus von rund 66 Prozent. Im Ländervergleich liegt der Norden damit im unteren Mittelfeld. Am kritischsten ist die Lage in Thüringen: Dort stieg der Anteil der Exzessiv-Raucher um 140,5 Prozent. Das geringste Plus verzeichnet die KKH hingegen mit rund 45 Prozent im Saarland. Die KKH hat anonymisierte Daten ihrer Versicherten von 2010, 2019 und 2020 ausgewertet – inklusive solche zu akutem Rausch, schädlichem Gebrauch, Abhängigkeit, Entzugssyndrom und psychotischer Störung.