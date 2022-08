﻿Zoff um Betriebsrat bei der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein

Zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung der Awo Pflege Schleswig-Holstein gGmbH tobt ein Rechtsstreit über die betriebliche Mitbestimmung. Betroffen sind 1500 Beschäftigte des Unternehmensbereichs der Arbeiterwohlfahrt. Der Vorwurf des Betriebsrats: Die Mitbestimmung wird geschwächt.

Kiel. Hinter den Kulissen der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein brodelt es: Ausgerechnet in einem Unternehmensbereich des Wohlfahrtsverbands mit langer Tradition und sozialdemokratisch dominiertem Aufsichtsrat steht die betriebliche Mitbestimmung unter Beschuss. Das ist zumindest der Vorwurf des Betriebsrates an die Geschäftsführung der Awo Pflege Schleswig-Holstein gGmbH. Seit mehr als zwei Jahren schwelt ein Rechtsstreit.

Die Fronten sind verhärtet. Zuletzt wandte sich der Betriebsrat der Awo Pflege mit einem Brief an Gewerkschaften, Politiker, die Landesregierung und das Bundesarbeitsministerium. Darin bat das Gremium um Hilfe, „denn es ist beabsichtigt, dass der einheitliche Betriebsrat aufgelöst wird“, heißt es darin. Den rund 1500 Beschäftigten in mehr als 40 Pflegeeinrichtungen des Unternehmens drohe, ihre starke Interessenvertretung aus 17 ordentlichen Mitgliedern zu verlieren.