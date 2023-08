Zu lang, zu kurz, zu wenig

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Patienten sind verärgert bis verzweifelt: Auf teure Untersuchungen wie eine MRT müssen sie in Schleswig-Holstein oft monatelang warten. Die Praxen wiederum klagen über fehlende Kostendeckung und Beschimpfungen durch wütende Patienten. Die Ursache liegt - wie so oft - in der Bundespolitik. Wie Sie trotzdem möglichst rasch zu einem Termin kommen, wenn Sie einen dringend benötigen, erklären meine Kollegen Dennis Betzholz und Sven Raschke.

Bisher hat die CDU in Schleswig-Holstein die Abstandsregelung wie ein Mantra vor sich hergetragen: Windräder müssen zu Siedlungen mindestens 1000 Meter Distanz einhalten. Nun rücken ausgerechnet die Parteifreunde in Nordrhein-Westfalen davon ab. Und die Grünen-Koalitionspartner im Norden applaudieren. Kommt jetzt auch im Norden das Aus? Mein Kollege Christian Hiersemenzel weiß mehr.

Die Tinte unter dem Kieler Kooperationsvertrag ist kaum getrocknet, da zeigen die Grünen bereits ihre neue Macht und sorgen dafür, dass die Gewerkschaften ihre Sitze im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel abgeben müssen. Damit beenden sie eine jahrzehntealte Verabredung. DGB und Betriebsrat der Stadtwerke Kiel fühlen sich durch das Rathaus-Bündnis vor vollendete Tatsachen gestellt - doch ihr Protest scheint ungehört zu verhallen. Wieso das den Arbeitnehmern gegenüber rücksichtslos ist, lesen Sie bei unserem Kommunalpolitischen Korrespondenten Tilmann Post.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

© Quelle: KBS-Picture

Platz 18 nach drei Spielen - sportlich läuft es für Fabian Reese und Hertha BSC alles andere als rund. Abseits des Platzes hat sich der ehemalige Holstein-Spieler aber in Berlin bestens integriert. Die Stadt und die Möglichkeiten beeindrucken Reese, hat er meinem Kollegen Niklas Heiden erzählt. Und auch das Thema Nachhaltigkeit ist präsenter denn je. Lesen Sie mehr.

Meine Lieblingsgeschichte

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

KN