﻿RE83 und RB84: Betreiber kündigt Zugausfälle zwischen Kiel und Lübeck an

X-Mas-Ride in Kiel auf 23. Dezember verlegt – Spenden für „Förde Lütten“

Das diesjährige X-Mas-Ride in Kiel soll nun am 23. Dezember über die Bühne gehen. Die ursprünglich für Sonnabend geplante Fahrt war kurzfristig wetterbedingt abgesagt worden. Dafür schauten die Organisatoren am Sonnabend beim Stand des Kieler Vereins „Förde Lütten“ auf der Holtenauer Straße vorbei.