﻿Strecke Hamburg-Kiel: Mann läuft mit Elektroschocker und den Taschen voller Waffen durch Zug

Wettbewerb

Am Hauptstrand von Eckernförde: Wer baut die schönste Sandburg?

Am Sonnabend, 26. August, will die Eckernförder Touristik die schönste Sandburg der Region küren. Zuvor sind große und kleine Baumeister, die Spaß am Spiel mit Sand und Wasser haben, am Hauptstrand willkommen. Hier gibt es die Infos.