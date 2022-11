﻿49-Euro-Ticket trifft auf massive Personalprobleme bei der Bahn

Kiel. Die Freude über das 49-Euro-Ticket wird gleich doppelt getrübt. Nach Einschätzung der Landesregierung kann das Sparticket erst im Frühjahr eingeführt werden. Viele Fahrgäste sind ohnehin verärgert: Nach den Bus-Streiks häufen sich die Probleme im Bahnverkehr.

„Ich befürchte, dass das 49-Euro-Ticket erst zum 1. April kommt“, sagte Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen. Ein Start zu Jahresbeginn sei leider nicht realistisch, weil „es noch eine Menge zu regeln gibt“. Als Beispiele nannte der parteilose Minister die Zukunft von Job- und Semestertickets oder die Frage, ob Empfänger des künftigen Bürgergeldes einen Preisnachlass erhalten und wie das finanziert wird.

Fahrgastverband Pro Bahn SH kritisiert 49-Euro-Ticket

Kritik kam vom Fahrgastverband Pro Bahn. „Das 49-Euro-Ticket ist ein guter Anfang, aber nicht zu Ende gedacht“, sagte Landessprecher Karl-Peter Naumann. In Schleswig-Holstein sei das hoch subventionierte Ticket für viele Menschen nicht attraktiv, weil auf dem flachen Land meist kein Zug und selten ein Bus halte.

Besonders vom Ticket profitieren Bahnfahrer, die längere Distanzen pendeln. Sie sparen zum Beispiel auf den Strecken Kiel-Rendsburg oder Kiel-Neumünster gut 100 Euro gegenüber einer Abo-Monatskarte. Für Nahpendler, die in Kiel oder Lübeck Bus fahren, reduziert sich der Vorteil auf gut vier Euro. Wer in Rendsburg oder Flensburg unterwegs ist, für den ist das Abo preiswerter.

Wie Madsen beklagte auch Naumann, dass angesichts des von den Ländern mitbezahlten Spartickets die vom Bund zugestandene Anhebung der ÖPNV-Regionalisierungsmittel um eine Milliarde Euro nicht ausreiche. Schleswig-Holstein, das bisher gut 300 Millionen Euro im Jahr erhält, dürfte so zwar gut 30 Millionen Euro mehr kassieren, bräuchte aber für den geplanten Ausbau des Bahnnetzes bis zu 200 Millionen extra.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ging einen Schritt weiter. Der CDU-Politiker verwies mit Blick auf Bus und Bahn auf „enorme Kostensteigerungen etwa bei der Energie“ und schloss nicht aus, Bahnnetze auszudünnen und Strecken stillzulegen.

Etliche Zugausfälle in Schleswig-Holstein

Ohnehin trifft das neue Angebot auf Schwierigkeiten bei der Bahn in Schleswig-Holstein. Tausende Pendler und andere Fahrgäste sind in dieser Woche von Zugausfällen im Regionalverkehr betroffen. Am Donnerstag spitzte sich das Problem zu, weil sich zu viele Lokführer gleichzeitig krankgemeldet hatten. Auf viel befahrenen Strecken wurden kurzfristig Ersatzbusse eingesetzt.

So mussten etwa Reisende umsteigen, die mit dem Regionalexpress 72 zwischen Kiel und Flensburg unterwegs waren. Auch sechs Regionalbahnen fielen teilweise aus, etwa die RB84 zwischen Kiel und Lübeck. Kurzfristige Engpässe seien nie ganz vermeidbar, so eine Bahn-Sprecherin. Unklar ist allerdings, wie lange sie nun anhalten.

Bahn kämpft mit Personalengpässen

Der Konzern steht ohnehin vor einem strukturellen Problem beim Personal. Bereits die hohe Nachfrage durch das Neun-Euro-Ticket in diesem Jahr habe zu Engpässen geführt. „Gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt in Deutschland durch die demografische wie wirtschaftliche Entwicklung so eng wie nie zuvor“, so die Sprecherin.

Die Bahn steuere mit verschiedenen Rekrutierungsprogrammen gegen. Das ist für das 49-Euro-Ticket offenbar auch dringend nötig. „Ziel ist es, beim Personal noch robuster und resilienter zu werden.“

Von Ulf B. Christen