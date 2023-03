Zugausfälle von und nach Kiel/ Per Kielius zur Arbeit / Debatte um Rauchverbot

Heute im Newsletter: Zugausfälle von und nach Kiel im April. Eine Frau, die seit 18 Jahren täglich per „Kielius“ zur Arbeit fährt. Und die Diskussion um das endgültige Aus für Raucherkneipen in Schleswig-Holstein.

Traute Wernitz wohnt in der Wik und arbeitet am Flughafen Fuhlsbüttel. Für die Fahrzeit benötigt sie am Tag drei Stunden.





Liebe Leserinnen, liebe Leser,

manchmal könnte man meinen, dass Schleswig-Holstein bei der Planung der Verkehrsinfrastruktur komplett vergessen wurde. So gibt es heute schon wieder Nachrichten von der Deutschen Bahn, bei denen Pendler vor Frust in die berühmte Tischkante beißen könnten: Sie müssen sich im April auf diverse Einschränkungen im regionalen Zugverkehr einstellen. Wegen Bauarbeiten fallen viele Züge von und nach Kiel aus. Mein Kollege Jonas Bickel gibt einen Überblick.

Wenn man kein Auto hat, aber trotzdem nach Hamburg muss - was bleibt einem dann übrig? Eine Pendlerin aus Kiel ist auf eine besonders findige Lösung gekommen: Traute Wernitz pendelt mit dem „Kielius“ zu ihrem Arbeitsplatz am Flughafen Hamburg. Fast drei Stunden pro Arbeitstag verbringt sie im Bus - und das seit 18 Jahren. Was sie auf ihrem Weg schon erlebt hat, erzählt die 66-Jährige in unserer Reihe „Pendeln in SH“.

Kommt jetzt das endgültige Aus für die Raucherkneipen in Schleswig-Holstein? Eine Nichtraucher-Initiative fordert ein bundesweites striktes Rauchverbot für die Gastronomie - und wird dabei unter anderem von der SPD in Schleswig-Holstein unterstützt. Wir haben mit den Betroffenen gesprochen.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

© Quelle: Frank Molter/dpa

Die „Gorch Fock“ hat Kiel verlassen. Der Dreimaster ist aus seinem Heimathafen zu seiner ersten Ausbildungsreise mit den neuen Offiziersanwärtern mit Motokraft in See gestochen. Da in dem aktuellen Jahrgang mehr Kadetten als üblich vertreten sind, ist die „Gorch Fock“ länger unterwegs als sonst – mit Auswirkungen auf die Kieler Woche.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

