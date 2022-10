Erst Sabotage, dann Kupferkabel-Diebstahl: Zwei Störungen haben den Zugverkehr in Schleswig-Holstein in den vergangenen Tagen beeinträchtigt. Muss jetzt für mehr Sicherheit gesorgt werden? So reagieren Bundespolizei, Gewerkschaften und Politik.

Lübeck. Die Züge stehen still. Die Fahrgäste hängen am Bahnhof fest. In den vergangenen fünf Tagen hatte die Deutsche Bahn in Schleswig-Holstein gleich mit zwei Vorfällen zu kämpfen, die zu längeren Unterbrechungen des Zugverkehrs führten.

Am vergangenen Sonnabendstoppte ein Sabotageangriff den Bahnverkehr in Norddeutschland stundenlang komplett. Unbekannte Täter hatten Lichtwellenleitungen in Nordrhein-Westfalen und Berlin gekappt. Am Mittwoch stahlen unbekannte Täter etwa drei Tonnen Kupferkabel, was den Zugverkehr zwischen Lübeck und Hamburg störte. Laut Deutscher Bahn kann es noch bis Freitagmorgen in beiden Richtungen zu Verspätungen oder Zugausfällen kommen.