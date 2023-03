Zukunft der Imland-Klinik: Wie sich das Städtische Krankenhaus Kiel positioniert

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer einmal Abschied von seinem geliebten Haustier nehmen musste, kann sicher nachempfinden, wie Sabrina Schimansky sich gefühlt haben muss, als das Grab von Hund Benjo plötzlich nicht mehr da war, wo es sein sollte. Nämlich auf dem Tierfriedhof in Kiel-Russee. Eines Tages klaffte anstelle des Grabes ein Loch. Obwohl sie die Grabgebühren im Voraus bezahlt hatte und die Frist noch längst nicht abgelaufen war. Wie das passieren konnte und warum sie auf Antworten wartet, lesen Sie hier.

Der Kreistag von Rendsburg-Eckernförde hat - wie gestern im Newsletter bereits angekündigt - eine Entscheidung getroffen. Wenn auch denkbar knapp. Es sollen keine Millionenschulden für die angeschlagene Imland-Klinik aufgenommen werden. Kiel und das Städtische Krankenhaus geben sich aber noch nicht geschlagen ... Paul Wagner und Tilmann Post berichten.

Der lilafarbene Krokus im Schlosspark in Husum sieht nur aus wie der Safran-Krokus. Seine Farb- und Aromastoffe sind für die Safranproduktion ungeeignet. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Farbtupfer im grauen Märzwetter: Millionen lilafarbene Krokusblüten verwandeln den Schlosspark in Husum derzeit wieder in ein Farbenmeer. Am Wochenende (18./19. März) dreht sich in der Hafenstadt alles um die blühenden Frühlingsboten. Husum feiert zum 25. Mal wieder sein traditionelles Krokusblütenfest.

