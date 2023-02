﻿Zukunft von Imland: Nicht nur Kiel hat Interesse an insolventer Klinik

Was wird aus den Standorten der Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförde? Der zuständige Insolvenz-Experte und Generalhandlungsbevollmächtigte Dr. Rainer Eckert aus Hannover äußert sich positiv zum laufenden Schutzschirmverfahren.

Kiel. Wenige Tage vor Ende der Abgabefrist für Kaufangebote für die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde äußert sich erstmals ausführlich der zuständige Insolvenz-Experte, Dr. Rainer Eckert – mit guten wie auch schlechten Nachrichten. Einer Fusion mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) misst er große Erfolgsaussichten bei. Zugleich schließt er einen Abbau von Leistungen und Personal nicht aus.

Insgesamt, so Eckert, gehe es aufwärts für die Imland-Kliniken. Der Geschäftsbetrieb habe sich stabilisiert. „Auch die Modernisierungsschritte laufen weitestgehend reibungsfrei“, sagt der Fachanwalt für Insolvenzrecht aus Hannover den Kieler Nachrichten. Als Generalhandlungsbevollmächtigter arbeite er an einem Sanierungskonzept, das „unmittelbar vor der Fertigstellung“ stehe.

Insolvenz-Experte zu SKK und Imland: Krankenhaus-Fusion wäre „wirkliche Erfolgsgeschichte“

Eckert begrüßt ausdrücklich die Idee einer Fusion zwischen Imland und dem SKK: „Es wäre eine wirkliche Erfolgsgeschichte, wenn wir das Haus in kommunaler Trägerschaft halten könnten.“ Sollte die Fusion gelingen, hätte dies „große Strahlkraft auch über Schleswig-Holstein hinaus“. Denn damit, so Eckert, könne man den Erwartungen und Hoffnungen vieler kommunaler Träger nachkommen.

Zugleich kündigt Eckert „notwendige“ Maßnahmen an, die für eine „gute Sanierung“ schnell und gründlich vorgenommen werden müssten. Als mögliche Auswirkungen einer Fusion mit dem SKK auf die drei Klinik-Standorte Kiel, Rendsburg und Eckernförde nennt er eine Konzentration von Leistungen. Eckert: „Man wird nicht ausschließen können, dass auch Angebote gestrichen werden und Personal abgebaut wird.“

Im Zuge des laufenden Schutzschirmverfahrens der Imland-Klinik war nicht nur das Städtische Krankenhaus in Kiel aktiv angesprochen worden, bis zum 12. Februar ein sogenanntes indikatives Kaufangebot abzugeben. Die Aufforderung erhielten auch zahlreiche andere Investoren im Gesundheitswesen.

Pläne für Fusion: Private Klinikbetreiber sollen an Imland interessiert sein

Neben dem SKK sind nach Informationen der Kieler Nachrichten private Klinikbetreiber unter den Interessenten, außerdem ein Finanzinvestor. Die Züricher Ameos Gruppe etwa bestätigt „ein grundsätzliches Interesse, stetig zu wachsen und neue Einrichtungen in die Gruppe zu integrieren“, äußert sich aber nicht zu konkreten Projekten. Auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) soll Interesse signalisiert haben. Sprecher Oliver Grieve teilt dazu auf Anfrage knapp mit: „Das UKSH beobachtet die Veränderungen der Gesundheitslandschaft im Umland mit Interesse.“

Die Erfolgsaussichten der Fusionspläne zwischen SKK und Imland hängen nach Einschätzung von Eckert insbesondere von deren Ausgestaltung und der Finanzierungsfrage ab. Sollte die Fusion scheitern, schließt Eckert ein hybrides Beteiligungsmodell nicht aus. Dabei würde ein privater Investor einsteigen – unter Beteiligung des Kreises.

Für eine Beteiligung von Unikliniken an kommunalen Häusern sieht der Insolvenzrechtler hingegen keine große Chance. Es scheitere zumeist an großen Vorbehalten in den kleinen Kliniken und am politischen Willen.

Auf sich allein gestellt können die Imland-Kliniken höchstwahrscheinlich nicht überleben: Rainer Eckert widerspricht Berichten nicht, dass man im Kieler Gesundheitsministerium offenbar keine Chance sieht, dass der Imland-Standort Eckernförde als Allgemeinkrankenhaus in bisheriger Form in den Landeskrankenhausplan aufgenommen wird. Landrat Rolf-Oliver Schwemer zufolge werde an einem Ersatzangebot als „Intersektorales Gesundheitszentrum“ gearbeitet. Dieses könnte eine internistische und hausärztliche Versorgung bieten, hätte aber nur eine kleine stationäre Station mit 15 bis 20 Betten.

Im Fall des insolventen Diako-Krankenhauses in Flensburg hat die Geschäftsführung unterdessen „harte Einschnitte“ angekündigt: Zunächst verlieren 43 Kräfte ihren Arbeitsplatz. Wer sich nicht innerhalb einer Woche für eine Transfergesellschaft entscheidet, muss demnach mit einer Kündigung rechnen.