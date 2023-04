Aktion von Klimaaktivisten am Elbtunnel

Erneuter Protest von Klimaaktivisten an drei wichtigen Verkehrspunkten in Hamburg - und das ausgerechnet zum Start des Oster-Reiseverkehrs. Eine Aktion gibt es am Elbtunnel, der derzeit in Fahrtrichtung Norden gesperrt ist.

Klimaaktivisten beschäftigen die Hamburger Polizei: Unter anderem am Elbtunnel starteten sie am Donnerstag eine Aktion.

Hamburg. Zum Beginn des Oster-Reiseverkehrs haben mehrere Klimaaktivisten am Donnerstag fast zeitgleich den Verkehr an wichtigen Hamburger Verkehrspunkten behindert. Um 8.56 Uhr gab es laut Polizei eine Aktion am Hamburger Elbtunnel. Auf Twitter teilte die Polizei mit, der Elbtunnel sei aktuell wegen einer „weiteren nicht angemeldeten Aktion“ in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Einsatzkräfte seien in Anfahrt.

Fünf Klimaaktivisten hatten sich kurz zuvor auf der Billhorner Brückenstraße festgeklebt. Auf dem Veddeler Damm konnte laut Polizei verhindert werden, dass sich Aktivisten ankleben. Eine Spur musste dort bei dem Einsatz vorübergehend gesperrt werden.

