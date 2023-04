Elbtunnel und Elbbrücken: Einsatz beendet – Klimaaktivisten blockierten Verkehr

Erneuter Protest von Klimaaktivisten an drei wichtigen Verkehrspunkten in Hamburg - pünktlich zum Start des Oster-Reiseverkehrs. Die Polizei sperrte zeitweise den Elbtunnel Richtung Norden sowie eine Spur der Elbbrücken. Gegen Mittag konnten sie den Einsatz beenden.

Klimaaktivisten haben sich auf der Fahrbahn der Autobahn 7 festgeklebt und blockieren so die Zufahrt des Elbtunnels in Richtung Norden.

Hamburg. Zum Beginn des Oster-Reiseverkehrs haben Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation am Donnerstag fast zeitgleich den Verkehr an drei wichtigen Hamburger Verkehrspunkten behindert. Um 8.56 Uhr gab es laut Polizei eine Aktion am Hamburger Elbtunnel auf der Autobahn 7. Die Polizei meldete über Twitter, dass der Elbtunnel in Richtung Norden gesperrt sei. Gegen 11 Uhr ergänzten die Beamten, dass eine Fahrspur Richtung Norden wieder freigegeben werden konnte. Anschließend erklärte die Polizei die Einsatz- und Reinigungsmaßnahmen um 13.40 Uhr für beendet.

Nach Beobachtung eines Dpa-Fotografen stand ein Transporter auf der Fahrbahn in Richtung Norden (Flensburg/Kiel). Ein Aktivist habe versucht, sich festzukleben, sei aber weggezogen worden. Um der Feuerwehr zu ermöglichen, den Transporter zu räumen, sei die Richtungsfahrbahn vorübergehend voll gesperrt worden. Um 10.07 Uhr erklärte die Polizei auf Twitter, dass sich nach ersten Erkenntnissen mehrere Personen an die Fahrbahn geklebt hätten und Speiseöl auf der Fahrbahn verteilt worden sei.

Der Verkehr in Richtung Flensburg/Kiel staute sich ab dem Dreieck Hamburg-Südwest auf rund zehn Kilometern. Auch in Richtung Süden (Hannover) waren nur zwei von drei Spuren durch den Elbtunnel frei, weil die dritte Spur im Gegenverkehr durch die mittlere gesperrte Röhre verläuft. Darum stockte der Verkehr ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Richtung Hannover.

Klimaaktivisten auch vor den Elbbrücken aktiv

Fünf Klimaaktivisten hatten sich kurz zuvor auf der Billhorner Brückenstraße (B75) vor den Elbbrücken festgeklebt. Auf dem Veddeler Damm, der zur parallel verlaufenden Freihafenelbbrücke führt, konnte laut Polizei verhindert werden, dass sich Aktivisten ankleben. Eine Spur musste dort bei dem Einsatz vorübergehend gesperrt werden. Um 11.20 Uhr meldete die Polizei Hamburg, dass der Einsatz beendet ist und die Elbbrücken Richtung Hamburg wieder freigegeben werden konnten.

Der Protest an den Elbbrücken behinderte den Verkehr auf der A255, die die Innenstadt mit der A1 (Bremen-Lübeck) und der B75 verbindet. Auf der A1 begann der Stau in Richtung Norden am Maschener Kreuz, in Richtung Süden bei Hamburg-Billstedt. Auch der Verkehr auf der B75 in Richtung Innenstadt war betroffen.

Zuletzt hatte das Bündnis Letzte Generation mit Blick auf den Klimawandel erklärt: „Die Botschaft ist klar: Wir müssen die Notbremse ziehen, denn ein Weiter-so bringt uns um. (...) Klar ist: Ohne baldigen Kurswechsel werden wir nicht einfach einigen Urlaubsorten hinterhertrauern - wir werden uns mit dem Kollaps unserer Wirtschaft, unserer Nahrungsversorgung und letztendlich auch unserer Demokratie konfrontiert sehen.“

Auf der A1, der verbleibenden Elbquerung, hatten erst gegen 8.30 Uhr Asphaltarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Lübeck zwischen Hamburg-Billstedt und -Öjendorf geendet, wie es von der Verkehrsleitzentrale hieß. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens staute sich die Autos aber dennoch auf mehreren Kilometern.