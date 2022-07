Zum Start der Sommerferien: Fotos der Abschlussklassen und Streik am Flughafen

In Schleswig-Holstein startet mit Beginn der Sommerferien die Hauptreisezeit. Wie die Situation am Flughafen und auf den Straßen ist, lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“. Weitere Themen im Newsletter: Tipps und Termine fürs Wochenende und die internationale Suche nach einem Kieler, der einen 31-Jährigen erschossen haben soll.