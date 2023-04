Zurück im Norden: Vize-Kanzler stellt sich den Fragen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist kein Tag wie jeder andere heute in der Redaktion. Denn einen Gast wie Robert Habeck können wir nicht alle Tage begrüßen. Der Grünen-Politiker ist natürlich wohlbekannt. Als Landesvorsitzender der Nord-Grünen, als Fraktionsvorsitzender im Landtag und zuletzt als Landwirtschafts- und Umweltminister haben wir ihn oft interviewt. Doch zum KN-Talk „RND vor Ort“ kommt Robert Habeck heute Abend als Bundeswirtschaftsminister und Vize-Kanzler - und das mitten in einer hitzigen bundesweiten Debatte um neue Heizungen, Klimaschutz und Energiewende. Es wird also spannend, wenn KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch und ihre RND-Kollegin Eva Quadbeck dem Vize-Kanzler auf den Zahn fühlen. Das Interesse am Talk war bereits im Vorfeld riesengroß. Die Einlasskarten waren schnell vergriffen. Trotzdem können Sie live dabei sein, denn die Veranstaltung wird auf KN-online gestreamt. Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Artikel.

Tobias Goldschmidt ist einer der Nachfolger Habecks. Für den Bereich Landwirtschaft hat die schwarz-grüne Landesregierung zwar wieder ein eigenes Ministerium geschaffen. Genügend Konfliktpotenzial birgt das Umweltministerium aber auch so. Für ein Streitthema hat Goldschmidt selbst gesorgt: Seine Pläne für einen Nationalpark Ostsee stoßen erwartungsgemäß bei all jenen auf Widerstand, die mit Einschränkungen und Verboten rechnen müssen. Bei den Surfern und Seglern, die sich nur mit dem Wind bewegen, formiert sich bereits Widerstand. Auch die Angler und Fischer sind erbost. Für die Opposition ist das ein gefundenes Fressen: Die FDP im Landtag hebt das Thema jetzt ins Parlament - und könnte damit die CDU in Erklärungsnot bringen. Die Christdemokraten sind mit den Grünen zwar eine Koalition eingegangen. Dass sie von diesen grünen Plänen wenig begeistert sind, ist aber kein Geheimnis.

Es ist und bleibt ein emotionales Thema: Wie gehen wir künftig mit dem Wolf um? Jäger und Schafhalter haben dazu verständlicherweise häufig eine ganz andere Meinung als Tierschützer. Das hat einmal mehr das heutige Gipfelgespräch in Berlin deutlich gemacht, zu dem der Bauernverband eingeladen hatte. Für uns Anlass genug, um die Situation in Schleswig-Holstein zu beleuchten. Mein Kollege Robert Michalla hat dafür nicht die bekannten Argumente herangezogen, sondern Daten und Fakten zusammengetragen.





Nicolai Remberg (links) wechselt von Preußen Münster zu Holstein Kiel. © Quelle: Imago Images/Fotostand

Diesen Namen sollten sich Fußball-Fans merken: Holstein Kiel hat den ersten Transfer für die kommende Saison offiziell verkündet. Nicolai Remberg wechselt von Preußen Münster zu den Störchen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Störchen einen Vertrag bis 2026. Remberg gilt als Top-Talent der Regionalligen. Mehr zum künftigen Holstein-Spieler lesen Sie hier.

