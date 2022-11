﻿Zurück zum Öl: Unternehmen in Schleswig-Holstein sichern sich ab

Trotz voller Gasspeicher und der angekündigten Preisbremse gehen Unternehmen in Schleswig-Holstein auf Nummer sicher: Viele wollen ihre Produktion durch einen möglichen Gasmangel nicht gefährden und bauen eine zweite Energieversorgung mit Öl auf. Die Nachfrage nach Brennern und Tanks steigt enorm.

Kiel. Unternehmen in Schleswig-Holstein nehmen hohe Investitionen in Kauf, um sich gegen einen möglichen Gasmangel abzusichern. Dazu bauen etliche Betriebe eine zweite Energieversorgung mit Öl auf. Im Notfall wollen sie so den „Fuel-Switch“ vollziehen.

Energiewende verkehrt: Anstatt von Gas auf erneuerbare Energien zu wechseln, erlebt Heizöl im gewerblichen Bereich eine Renaissance. Die Nachfrage nach Brennern und Tanks ist in Schleswig-Holstein immens gestiegen, nachdem Russland die Gaslieferungen immer weiter gedrosselt hat. Es herrscht Unsicherheit, ob das Gas reicht oder der Industrie in den kommenden Monaten nicht doch der Hahn zugedreht wird. Dieses Risiko wollen viele Betriebe minimieren.

Ölbrenner und Tanks gehen wieder in den Betrieb

Die Kieler Bäckerei Günther mit 300 Beschäftigten und 40 Filialen hat etwa eine hohe fünfstellige Summe in einen neuen Brenner investiert, der neben Gas auch mit Öl betrieben werden kann. Neben der Betriebssicherheit gehe es laut Geschäftsführer Bastian Reichartz auch um die Frage, „ob es betriebswirtschaftlich günstiger sein könnte, sich mit Öl zu behelfen. Wenn die Gaspreisbremse erfolgreich ist, tritt dieser Effekt nicht ein.“

Das sei aber noch unklar. „Wir haben zurzeit keine Planungssicherheit im Energiemarkt.“ Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft kritisiert, dass die Gaspreisbremse für viele Betriebe erst ab März greife. Auch die Flensburger Brauerei legt sich einen neuen Öltank zu. Große Lagerkapazitäten können mit Einbau schon einmal sechsstellige Summen kosten.

Aber: „Damit haben wir für die Zukunft eine weitere Option in der Wärmeerzeugung und können flexibel jederzeit die jeweils günstigste und sinnvollste Energieform einsetzen“, so Brauereisprecherin Sina Malina. Preis, Verfügbarkeit, aber auch Klimaeffekt fließen ihr zufolge in die Entscheidung ein.

„Öl wird von vielen als Alternative gesehen, weil sie damit sichergehen können, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Die sagen sich: Der Tank ist voll, das reicht für zwei Jahre und das kann mir keiner abdrehen“, so Tim Rehder, Geschäftsführer der Kieler Firma Rehder Heizungsbau.

„Produktionsausfälle wären teurer als die Investition in neue Anlagen“, sagt auch Günter Sommer. Sein Unternehmen Wärme- und Tanktechnik Nord in Kiel-Wellsee installiert Öltanks. Die Nachfrage danach habe sich fast verdoppelt, berichtet er.

Lieferschwierigkeiten bei Ölbrennern: FEK in Neumünster betroffen

Allerdings bremsen Lieferschwierigkeiten die Installation neuer Anlagen. Schließlich war der Brennstoff in den vergangenen Jahren auf dem Rückzug. „Deshalb sind Teile inzwischen schlecht lieferbar“, so Rehder. Das musste etwa das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster feststellen.

„Anfang des Jahres haben wir versucht, einen der Gasbrenner auf ein Kombigerät für Gas und Öl umzurüsten. Das ist uns aufgrund der Lieferengpässe jedoch nicht gelungen“, berichtet Benjamin Harfst, der den Bereich Medizintechnik und IT leitet. „Sollte es also zu einem Ausfall der Gasversorgung kommen, werden vor allem der Küchen- und OP-Betrieb eingeschränkt sein.“ Die Heizung wäre nicht betroffen, das FEK bezieht Fernwärme.

Tatsächlich steht der Markt Kopf. Wenn es um Öltankanlagen im gewerblichen Bereich ging, lautete der Auftrag für Günter Sommers Firma WTT Nord in den vergangenen Jahren meistens: Deinstallation. Das hat sich in kürzester Zeit gewandelt. „Was wir abgebaut haben, bauen wir nun wieder auf“, sagt der Geschäftsführer. „2022 haben wir bereits 20 neue Öltankanlagen errichtet.“

In den Vorjahren war diese Zahl stets einstellig geblieben. Der Boom stehe klar im Zusammenhang mit der Unsicherheit durch den russischen Gaslieferstopp. Besonders Großverbraucher melden seitdem ihren Bedarf an Reservetanks, so Juniorchef Sebastian Sommer. Zu den Kunden von WTT Nord mit 32 Mitarbeitern zählen unter anderem Brauereien, Wäschereien und Schlachtereien, aber auch Agrarhändler, die sich bei der Getreidetrocknung nicht mehr allein auf Gas verlassen wollen.

Unternehmen in Schleswig-Holstein wollen Versorgungssicherheit

Häufig seien auch Anfragen von Unternehmen dabei, die längst ausgemusterte Tanks wieder reaktivieren lassen wollen. „Meistens entsprechen die aber nicht mehr den aktuellen Vorschriften, sodass dann doch neue Anlagen installiert werden müssen“, so Sebastian Sommer. „Bei Stahltanks haben wir inzwischen lange Vorlaufzeiten.“

Günter Sommer bestätigt: „Vor dem Ukraine-Krieg betrug die Lieferzeit vier bis sechs Wochen. Jetzt muss man mit einem halben Jahr rechnen.“ Die Produktionskapazitäten seien heruntergefahren worden, nachdem die Nachfrage über Jahre gesunken war. Das neuerdings gesteigerte Interesse schlage sich auch im Preis nieder. Je nach Ausführung und Installation koste ein 60.000-Liter-Tank bis zu 80.000 Euro.

Große Verbraucher wählten auch durchaus umfangreichere Varianten, bei denen der Preis mit der entsprechenden Brenntechnik die 100.000-Euro-Marke überspringen könne. Das nähmen die Unternehmen in Kauf, um Versorgungssicherheit zu erreichen. Öl unterliege zwar auch Preissteigerungen, aber immerhin sei es perspektivisch zu haben. „Ölnachschub ist nicht das Problem“, so Sommer.

Auch in Privathaushalten in SH besteht Interesse an Öl

Große Kombibrenner für Gas und Öl seien zurzeit tatsächlich schwer zu bekommen. Die hohe Nachfrage trifft zudem auf Fachkräftemangel in den Unternehmen. Rehder Heizungsbau habe etliche Anfragen zum Umbau von Großbrenneranlagen bekommen, so Geschäftsführer Tim Rehder. Doch sein Betrieb mit 18 Mitarbeitern ist auf Monate ausgebucht, vor allem mit der Installation von Wärmepumpen und anderen Anlagen erneuerbarer Energie. Seine Erfahrung: Viele, aber nicht alle Gewerbebetriebe wollen zurück zum Öl. Ein Bäcker aus seinem Kundenstamm habe sich etwa dazu entschieden, als Alternative zum Gas auf Holzhackschnitzel zu setzen.

Heizungsbauer Tim Rehder kann zusätzliche Anfragen zum Umbau von Großbrenneranlagen nicht annehmen. © Quelle: Frank Peter

Günter Sommer hingegen verzeichnet auch bei Privathaushalten ein zumindest gleichbleibendes Interesse an Ölheizungstechnik, obwohl sein Unternehmen auch nachhaltigere Heizungen im Angebot hat. Sein Geschäft bestehe je zur Hälfte aus Heizung-Sanitär und aus Tankanlagen. „Wir haben viele Kunden, die beim Öl bleiben wollen.“ Das liege oft daran, dass gerade auf dem Land keine Gasleitungen liegen. Die Verlegung sei in den vergangenen Jahren zurückgefahren worden.

Zudem reiche die Leistung von Solaranlagen oder Wärmepumpen bei großen und älteren Häusern häufig nicht aus. In diesem Jahr habe WTT Nord bereits 150 Öltanks grundsaniert. „Allein im November wechseln wir zwölf Tankanlagen im privaten Bereich aus“, berichtet Günter Sommer. Durch effizientere Ölheizungen sei weniger Brennstoff nötig, sodass auch die Lagerkapazitäten reduziert werden können.