Zwei Personalien bei Holstein Kiel // Suche nach Blindgänger

Zwei absolute Identifikationsfiguren verlassen Holstein Kiel, in Schwentinental suchen Experten nach Hinweisen auf einen Blindgänger und das Land sagt invasiven Arten den Kampf an. Diese und weitere Themen lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Störche-Jubel in Braunschweig: Kapitän Hauke Wahl und Führungstorschütze Fabian Reese durften sich am Ende über einen 3:2-Sieg freuen. Beide verlassen am ende der Saison den Verein - und noch ein weiterer Stammspieler hört auf.

Paukenschlag bei Holstein Kiel: Gleich zwei Sympathieträger werden den Verein zum Ende der Saison verlassen.

Kapitän Hauke Wahl will sich einer neuen Herausforderung stellen,

Fin Bartels hingegen beendet mit 36 Jahren seine Karriere.

Somit muss die KSV neben dem bereits bekannten Abgang von Fabian Reese zum Saisonende drei Stammspieler ersetzen. Niklas Heiden berichtet:

Liegt ein Blindgänger unter der Kita oder nicht? Das versuchen Experten in Schwentinental herauszufinden. Die ersten Hinweise, dass auf dem Kindergarten-Gelände eine nicht detonierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnte, gab es bereits vor fünf Monaten durch eine Luftbilderauswertung. Als Folge wurde im Januar der Kita-Betrieb in die Schwentinehalle verlegt. Damit können der Kampfmittelräumdienst und die Spezialfirmen nun vor Ort der Arbeit nachgehen. Was genau gemacht wird, lesen Sie hier:

Wechseln wir das Thema: Nordamerikanische Schwarzkopf-Ruderente oder Muntjaks in freier Wildbahn sind wunderschön anzusehen, haben aber wie der amerikanische Stinktkohl in Schleswig-Holstein nichts zu suchen. Die Tiere und die Pflanze zählen zu den invasiven Arten - sind also gebietsfremd. Zum Schutz der heimischen Artenvielfalt hat Schleswig-Holstein nun ein Programm aufgelegt. Ein erster Erfolg konnte bereits erzielt werden. Mehr dazu im Artikel von Ulf Christen.

Erster Einsatz in Deutschland: Ein Elektrobus des Typs Mellor Sigma 7 aus England dient der Ausbildung in Kiel. © Quelle: Frank Behling

Auf dem KVG-Betriebshof in der Dietrichstraße in Kiel steht inzwischen der erste von drei neuen Stadtteilbussen. Diese sollen ab April 2023 auf den Strecken mit geringem Passagieraufkommen fahren. Zum Artikel.

