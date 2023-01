﻿Zwei Schlepper brachten Tesla-Transporter sicher durch den Kanal

Kiel. Der starke Wind hat in der Nacht zum Freitag auch die Schifffahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal behindert. Der brandneue Autotransporter „Auto Achieve“ der Reederei United European Car Carriers (UECC) nahm für die Passage sogar die Hilfe von zwei Schleppern in Anspruch.

An Bord ist laut Reederei Platz für 3580 Neuwagen

Wegen der großen Windangriffsfläche unterstützten die Schlepper „Wulf 7“ und „Wulf 9“ die Fahrt des großen Transporters. Kurz vor 10 Uhr war das Schiff in Kiel sicher in der Schleuse. Die 169 Meter lange und 32 Meter breite „Auto Achieve“ wurde in China auf der Jiangnan Shipyard gebaut und am 16. November in Göteborg getauft. An Bord ist laut Reederei Platz für 3580 Neuwagen.

Kunden der norwegischen Reederei sind fast alle namhaften Autohersteller der Welt, die mit den 18 Schiffen von UECC ihre Fahrzeuge in Europa verteilen. Vom Mini bis zum Zwei-Tonnen-SUV reicht die Liste der Autos.

Mit der „Auto Achieve“ werden auch die neuesten Modelle des US-Autobauers Tesla befördert. Etwa alle zehn Tage soll das Schiff im belgischen Zeebrügge Autos laden und sie dann bei den Rundreisen verteilen. Endhafen ist Drammen unweit von Oslo in Südnorwegen.

Tesla für Norwegen an Bord

In Drammen ist auch der wichtigste Umschlagplatz für Tesla-Autos in Norwegen. Mehr als 10 000 Tesla kommen dort pro Jahr an. Insgesamt werden in Drammen über 120 000 Pkw pro Jahr für den norwegischen Markt angelandet.

Die „Auto Achieve“ bindet auf der Strecke von Zeebrügge nach Drammen auch die Häfen Esbjerg, Rostock und Göteborg ein. Auf dem Weg von Esbjerg nach Rostock nutzt der Kapitän die Abkürzung durch den Kanal.

Die „Auto Achieve“ ist eines von drei neuen Autotransportschiffen bei UECC. Die mit zwei MAN-Motoren angetriebenen Schiffe können Marinediesel und Flüssigerdgas als Treibstoff nutzen. Außerdem verfügen sie über große Batteriepakete für den Einsatz von Bugstrahlrudern und zur Versorgung des Bordnetzes. Die Flotte von UECC soll bis 2050 klimaneutral werden, dabei sind diese Schiffe ein großer Schritt.