﻿Zwei Seenotrettungskreuzer werden für den Verkauf hübsch gemacht

Theaterlounge in Kiel Theaterlounge in Kiel

Seine Figuren prägen sich ein, auch wenn sie oft nicht im Mittelpunkt stehen. Rainer Bock spielte einen Stasi -Mann in „A Most Wanted Man“, die klingende Ambivalenz des Arztes in Michael Hanekes Film „Das weiße Band“ und jüngst in „Mittagsstunde“ den spröden Kneipenwirt Feddersen. Vor seinem Auftritt im Kulturforum hatte der in Kiel geborene Schauspieler Zeit zum Gespräch.