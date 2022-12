﻿Öffentlicher Dienst fordert 10,5 Prozent mehr: Land und Kommunen drohen enorme Mehrkosten

2023 stehen gleich zwei Tarifrunden an: Ab Januar geht es um die Gehälter bei Bund und Kommunen, im Herbst um die beim Land. Betroffen sind in Schleswig-Holstein fast 170 000 Mitarbeiter von Städten, Kreisen, Gemeinden und Land.

Im Januar beginnen die Tarifverhandlungen für rund 86 000 Beschäftigte der Kommunen in Schleswig-Holstein. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld und schließt Streiks auch in Kitas nicht aus.

Kiel. Auf das Land und die Kommunen kommen in den nächsten Jahren Mehrausgaben in Milliardenhöhe zu. Grund sind die Tarifverhandlungen für die insgesamt 169 000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst Schleswig-Holsteins. Die Gewerkschaften fordern mit Blick auf Energiepreise und Inflation ein Gehaltsplus von mehr als zehn Prozent. „Wir brauchen jetzt echtes Geld in den Taschen der Beschäftigten“, sagt der Sprecher des Verdi-Bezirks Nord, Frank Schischefsky.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verhandelt wird zunächst ab Januar über die Gehälter im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (TVöD)und damit auch über die Bezahlung der rund 86 000 nicht verbeamteten Mitarbeiter der Städte, Kreise und Gemeinden in Schleswig-Holstein. „Wir fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt, aber mindestens 500 Euro“, so Schischefski. Auch Streiks seien möglich, etwa an der Bundeswasserstraße Nord-Ostsee-Kanal oder in kommunalen Kitas.

Tarifrunde kostet Kommunen bis zu 450 Millionen Euro

Der Kommunale Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein weist die Gewerkschaftsforderung empört zurück. „Das ist einfach nicht erfüllbar“, kontert Verbandsgeschäftsführer Wilfried Kley. Kritisch sieht er insbesondere das Mindest-Plus von 500 Euro. Damit würden viele Beschäftigte bis zu gut 20 Prozent mehr Gehalt bekommen. In Wahrheit fordere Verdi daher im Schnitt ein Plus von 15 Prozent und damit von insgesamt 450 Millionen Euro. Hintergrund: Jeder Prozentpunkt kostet die Kommunen im Land rund 30 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tarifverhandlungen: Lage in vielen Städten ist brisant

In vielen Städten ist die Lage auch deshalb brisant, weil die Kosten für das Personal bereits jetzt nur schwer zu stemmen sind. In Kiel (4800 Stellen) kostet jedes Tarifprozent drei Millionen Euro, in Neumünster (1500 Stellen) gut 800 000 Euro und in Schwentinental (mit Amt Selent-Schlesen 112 Stellen) mehr als 700 000 Euro.

Lesen Sie auch: Finanzministerin Heinold über Tarifrunde: "Spagat zwischen Gewerkschaftsforderung und Machbarem"

Alle drei Kommunen haben sich unterschiedlich stark auf Mehrkosten eingestellt. In Kiel beträgt die Tarifvorsorge zwei Prozentpunkte (2023), in Neumünster gut 5,3 Punkte (2023 und 2024) und in Schwentinental acht Punkte (2023 und 2024).

Wie lange das Geld reicht, hängt auch davon ab, wie im Herbst die Tarifverhandlungen für die Länder-Beschäftigten (TVL) ausgehen. Grund: Das Ergebnis gilt nicht nur für die gut 26 000 Angestellten des Landes, sondern wegen der üblichen Übertragung absehbar auch für alle Beamten (knapp 47 000 im Landes- und rund 10 000 im Kommunaldienst).

Tarifrunde kostet Land bis zu 500 Millionen Euro

„Ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiter des Landes nicht schlechter gestellt werden als die von Bund und Kommunen“, betont der Landesvorsitzende des Beamtenbunds, Kai Tellkamp. Schischefsky setzt ebenfalls auf ein zweistelliges Tarifplus. Für das Land wäre das eine echte Herausforderung, weil jedes Tarifprozent rund 50 Millionen Euro kostet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) zeigt gleichwohl Verständnis für die Landesbediensteten. „Wenn alles teurer wird, ist es selbstverständlich, dass auch Löhne und Gehälter steigen müssen“, sagte Heinold unserer Redaktion. Sie wolle ein Tarifplus von insgesamt acht Prozent in den nächsten Haushalten (bis 2025) absichern.

Von Ulf Christen