Sparkasse Schleswig: Zwei Menschen tot in der Bank-Filiale gefunden

In einer Sparkasse in Schleswig sind zwei leblose Personen gefunden worden. Warum zwei tote Menschen in der Nospa Schleswig lagen, ist noch unklar. Eine Obduktion der zwei Toten soll Fragen klären. Die Ermittlungen laufen.

Die Filiale der Nord-Ostsee-Sparkasse in Schleswig (Nospa) ist mit Flatterband abgesperrt. Am Mittwoch sind zwei Tote in der Bankfiliale gefunden worden.

Schleswig. In einer Bankfiliale der Nord-Ostsee-Sparkasse am Stadtweg in Schleswig sind am Mittwoch zwei tote Menschen gefunden worden. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, ging der Notruf um 7.19 Uhr ein. Polizei und Rettungsdienst machten sich daraufhin auf den Weg zur Bankfiliale der Nospa Schleswig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden leblosen Menschen wurden von Mitarbeitern im SB-Bereich der Sparkasse in Schleswig gefunden. Eine Person sei bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits tot gewesen, die andere verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, so die Polizei. Es handele sich um zwei 35 und 39 Jahre alte Männer aus Schleswig, die im Vorraum des Geldinstitutes übernachtet haben.

Zwei Männer übernachten in der Sparkasse Schleswig und sind tot: Obduktion angeordnet

Misteriös: Warum die zwei Männer in der Sparkassen-Filiale in Schleswig starben, soll nun eine Obduktion der Leichen klären. Der Polizeisprecher konnte keine Angaben machen, wann ein Ergebnis zu den zwei Toten aus der Sparkasse Schleswig erwartet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf die Frage, ob die Männer Alkohol oder Drogen bei sich hatten, wollte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Die Beamten hatten die Sparkasse am Stadtweg in Schleswig am Vormittag mit einem Flatterband abgesperrt. Hinweise auf Fremdeinwirkungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Die Nospa-Bankfiliale in Schleswig, die nach Angaben einer Sprecherin mittwochs normalerweise nur vormittags geöffnet ist, blieb geschlossen. Am Nachmittag habe man die sogenannte Selbstbedienungs-Zone der Bank wieder geöffnet.

Von KN-online/dpa