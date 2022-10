﻿Tote Männer gefunden: Was geschah in der Sparkasse von Schleswig?

Zwei Männer werden am Mittwochmorgen tot in einer Sparkassen-Filiale in Schleswig aufgefunden. Das ist für jeden Menschen ein Schreckensszenario. Doch wie verhält man sich in einer solchen Situation? Was sollte man tun, wenn man einen regungslosen Menschen auf dem Boden liegend vorfindet? Die Johanniter klären auf und geben Tipps zur Ersten Hilfe.

Die Filiale der Nord-Ostsee-Sparkasse in Schleswig ist mit Flatterband abgesperrt: Hier wurden am frühen Mittwochmorgen zwei tote Menschen gefunden.

Schleswig/Kiel. Nachdem am Mittwochmorgen in einer Sparkassen-Filiale in Schleswig zwei tote Männer entdeckt worden waren, laufen Ermittlungen zu dem Fall. Spekulationen, dass die 35-und 39-jährigen Verstorbenen aus der Obdachlosen- und Drogenszene kommen, hat die Ehefrau des 35-Jährigen in einem Video auf der sozialen Plattform Facebook zurückgewiesen.

Die Polizei will sich nicht weiter zu den Lebensumständen der Toten äußern. Eine Obduktion wurde angeordnet, die Ergebnisse lagen am Donnerstag noch nicht vor, teilte Polizeisprecher Christian Kartheus auf Anfrage unserer Redaktion mit. Ein Fremdverschulden gilt nach wie vor als unwahrscheinlich.

Tote Männer in Filiale von Sparkasse in Schleswig gefunden: Erste Hilfe leisten bei Notfällen ist Pflicht

Die beiden Männer wurden am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr von Mitarbeitern im SB-Bereich der Sparkasse gefunden. Sie sollen sofort Polizei und Rettungsdienst alarmiert haben. Eine Person sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits tot gewesen, so die Polizei, die andere sei trotz Reanimationsversuchen verstorben.

Jeder Mensch, der mit so einem unerwarteten Ereignis konfrontiert wird, steht vor einer schwierigen Situation. Er muss schnell entscheiden, was er unternimmt. Mit dem Alarmieren der Rettungskräfte haben sich die Sparkassen-Mitarbeiter in Schleswig richtig verhalten. Passanten sind rechtlich zwar dazu verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten, wenn sie leb- oder reglose Personen sehen. Doch da nicht jeder Mensch weiß, wie in einer solchen Notlage Erste Hilfe anzuwenden ist, oder Hemmungen bestehen, die Person anzufassen, ist es auch zulässig, nur die Rettungskräfte zu informieren.

Das sind die richtigen Schritte bei der Ersten Hilfe

Tanja Bruhn, bei den Johannitern in Kiel, Neumünster, Kreis Plön, Kreis Rendsburg-Eckernförde für die Ersthelfer-Ausbildung zuständig, wünscht sich, dass mehr Menschen in der Lage wären, Erste Hilfe zu leisten. Es reiche nicht, nur einmal im Leben – für den Führerschein – den Kursus zu belegen. Bruhn: „Alle zwei Jahre wäre eine Auffrischung nötig.“

Das Verhalten bei einem Erste-Hilfe-Einsatz erfolgt in mehreren Schritten, erläutert Bruhn. Zunächst soll die reglose Person angesprochen werden. Falls keine Reaktion erfolgt, muss die Atmung überprüft werden, indem das Ohr an den Mund gelegt wird. Dafür muss der Kopf nach hinten geneigt werden, damit der Rachen frei ist. Anschließend muss die Person in die stabile Seitenlage gebracht werden. Erst nach diesen Schritten soll der Notruf alarmiert und wenn nötig mit einer Herzdruck-Massage begonnen werden.

Dass Menschen insbesondere in der kalten Jahreszeit in den SB-Bereichen von Banken übernachten, kommt immer wieder vor. „Erlaubt ist das bei uns nicht“, sagt André Santen, Sprecher der Förde-Sparkasse. Komplett verhindern lasse sich das aber auch nicht. „Wir können nicht alle Filialen überwachen.“

Die Förde-Sparkasse wird jedoch aktiv, wenn sich die Fälle häufen und zu Beschwerden aus der Kundschaft oder von Mitarbeitern komme. In Kiel gibt es Sparkassen in Dietrichsdorf, Ellerbek oder Wellingdorf, bei denen regelmäßig ein Sicherheitsdienst kontrolliert, ob dort Menschen übernachten. Da der Selbstbedingungsbereich rund um die Uhr zugängig sein soll, ist die nächtliche Schließung einer Filiale das letzte Mittel.