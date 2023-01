Nach Vollsperrung: A7 ab Höhe Schnelsen-Nord Richtung Norden wieder frei

Unbekannte Insektenart in Schleswig-Holstein entdeckt

Eine bislang unbekannte Schlupfwespen-Art hat ein Insektenexperte in Schleswig-Holstein entdeckt. Der Insektenkundler Lennart Bendixen war in seinem wildbunten Garten in Mohrkirch bereits im Mai 2020 auf diese neue Art aufmerksam geworden, wie die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein am Freitag berichtete.