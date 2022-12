﻿Altkatholiken siedeln sich in Altenholz an

Während die großen Kirchen in Schleswig-Holstein unter Austritten leiden, können sich die Altkatholiken über Zulauf freuen. Neben der bislang einzigen Gemeinde auf Nordstrand wollen Gläubige in Altenholz eine zweite Anlaufstelle schaffen.

Seit Kurzem haben Altkatholiken in Schleswig-Holstein in Altenholz einen neuen Anlaufpunkt: Pfarrer Jens Schmidt (links) von der altkatholischen Gemeinde aus Nordstrand und Sebastian Steinberg, der das Projekt initiiert hat.

Altenholz. Während die großen Kirchen mit hohen Austrittszahlen kämpfen, ist der Trend bei den Altkatholiken ein anderer. Hier kommen mehr neue Mitglieder dazu als alte austreten. In Altenholz soll eine neue Gemeinde entstehen.

„Meine Frau und ich hatten erstmals vor vier Jahren Kontakt zu den Altkatholiken auf dem Katholikentag in Münster und haben uns danach dorthin orientiert“, sagt Initiator Sebastian Steinberg. Regelmäßig fuhren sie zum Gottesdienst nach Nordstrand, wo sich mit St. Theresia bislang die einzige altkatholische Gemeinde in Schleswig-Holstein befindet.

Zweimal im Monat gibt es in Altenholz Gottesdienst und Kirchencafé

„Aber die Strecke von gut 110 Kilometern ließ sich nicht ohne Weiteres jeden Sonntag bewältigen.“ Deshalb wollten sie im Kieler Raum einen neuen Anlaufpunkt und weiteren Gottesdienstort schaffen. „Hier in der Umgebung gab es rund 70 Mitglieder, die daran Interesse hatten.“

Seit Anfang September fährt Pfarrer Jens Schmidt nun zweimal im Monat von der Westküste zum Eivind-Berggrav-Kirchenzentrum in Altenholz-Stift. Jeden zweiten Sonntag und jeden vierten Sonnabend feiern die Altkatholiken dort um 17.30 Uhr einen Gottesdienst.

Abkehr vom Papst vor 150 Jahren Die altkatholische Bewegung hat ihren Ursprung im Jahr 1870. Damals lehnten einige Christen das mit dem Ersten Vatikanischen Konzil eingeführte Dogma der Unfehlbarkeit der Papstes und dessen oberste Regierungsgewalt in der Kirche ab. Weil sie die Glaubenslehre nicht anerkennen wollten, wurden sie exkommuniziert und schlossen sich zu neuen Gemeinden zusammen. Heute hat die altkatholische Kirche 14 923 Mitglieder und rund 60 Gemeinden in Deutschland. 2021 verzeichnete sie 386 Beitritte, doppelt so viele wie 2020. Verglichen mit den bundesweit 21,6 Millionen Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche, ist sie eine kleine Glaubensgemeinschaft. Sie gehört zu den öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften und erhält somit auch Kirchensteuern.

„Uns ist auch die Gemeinschaft drumherum sehr wichtig, deswegen gibt es vorher immer ein Kirchencafé zum Austausch“, sagt Steinberg. Um eines Tages eine eigenständige Gemeinde mit eigenem Pfarrer werden zu können, muss sie erst noch wachsen.

„Für uns ist es wichtig, einen Ort für Altkatholiken in der Mitte von Schleswig-Holstein zu schaffen, aber auch für Christen, die in ihrer Konfession nicht mehr klarkommen“, so der 60-Jährige. Offenheit sei ihm sehr wichtig. Die Altkatholiken könnten für einige eine Alternative bieten, sagt Pfarrer Schmidt. Aber nur ein kleiner Teil suche tatsächlich danach. Wer aus Unmut über seine Institution austrete, gehe leider oft ganz als Christ verloren, beobachtet Steinberg.

3,8 Prozent Mitgliederzuwachs pro Jahr

Die Nordkirche hat in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern rund 1,84 Millionen Mitglieder, 2021 verlor sie 32 551 davon. Zum Erzbistum Hamburg gehören 377 543 Katholiken, 9788 traten im vergangenen Jahr aus.

Zur altkatholischen Gemeinde auf Nordstrand gehören 395 Gläubige. „Wir hatten zuletzt einen Zuwachs von 15 Leuten pro Jahr“, so Schmidt. Das klinge mit Blick auf die Zahlen der Großkirchen wenig, prozentual entspricht das jedoch einem Zuwachs von 3,8 Prozent. „Wir haben mehr Taufen und Beitritte als Austritte und Beerdigungen.“

Gerade sei in Altenholz ein 85-Jähriger neu aufgenommen worden, am Vortag habe er zwei Beitrittsgespräche mit jüngeren Menschen geführt – Tendenz steigend. In Schleswig-Holstein halte sich die Zahl der Übertritte von evangelischen und römisch-katholischen Gläubigen die Waage. Die Beweggründe seien aber meist sehr unterschiedlich.

Moderne Strukturen ohne Verpflichtung zum Zölibat

Zwar lässt der Begriff "alt" im Namen etwas anderes vermuten, aber die altkatholische Kirche ist in vielen Dingen moderner als ihre große Schwester. Reformwünsche der römisch-katholischen Gläubigen wie die Lockerung des Pflichtzölibats oder die Priesterinnenweihe, die mit dem "Synodalen Weg" zwar angestoßen wurden, aber im Vatikan auf Ablehnung treffen, werden dort längst gelebt. Auch die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ist kein Problem.

„Der markanteste Unterschied ist die Struktur, weil die altkatholische Kirche sich die Synodalität bewahrt hat, und zwar eine wirkliche, die nicht von oben gestaltet wird“, so Schmidt. Die Bistümer haben so die Möglichkeit, sich ihre Strukturen und Ordnungen selbst zu geben.

Er werde manchmal gefragt, was sie von der Nordkirche unterscheide. „Unsere Liturgie ist zwar in Nuancen anders, bei der Spiritualität und den Sakramenten sind wir aber wie die römisch-katholische Kirche und nicht protestantisch.“ Ökumene sei den Altkatholiken aber sehr wichtig. So ist auch in Altenholz im kommenden Jahr für Mittwochabende eine ökumenische Andacht geplant, weitere Angebote sollen folgen.