Zwischen Lübeck und Kiel: Erixx kündigt wieder Zugausfälle an

Lübeck. Seit der Bahnbetreiber Erixx Holstein im hohen Norden ins Zuggeschäft eingestiegen ist, hat er wegen einer Serie von Zugausfällen immer wieder viel Kritik einstecken müssen. Insbesondere eine bessere Kommunikation wurde nicht nur von der Landespolitik eingefordert. Jetzt bereitet man die Kundinnen und Kunden bereits eine Woche vorher auf weiteres Ungemach vor, präsentiert allerdings auch sofort mit dem Schienenersatzverkehr die scheinbar passende Problemlösung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So sollen in der Zeit von Sonnabend, 1. Juli, bis voraussichtlich Sonnabend, 30. September, auf der Strecke zwischen Lübeck-Hauptbahnhof und Kiel-Hauptbahnhof in beiden Richtungen Züge ausfallen. „Grund für den Schienenersatzverkehr ist die im Juli geplante Ausbildung der Triebfahrzeugführer auf den Stadler-Flirt-BEMU-Fahrzeugen. Die Ausbildung verursacht eine geringere Verfügbarkeit von Triebfahrzeugführern; deshalb führen wir das aus dem Februar inzwischen bereits bekannte Ersatzkonzept wieder ein“, erklärt Nicolai Volkmann, Kaufmännischer Geschäftsführer von erixx Holstein.

Vor allem abends und nachts fallen die Züge aus

Das Ersatzkonzept sei unter Berücksichtigung des Fahrgastaufkommens erstellt worden, betreffe also vornehmlich die sogenannten Tages-Randlagen. Betroffen sind die Züge 21029 und 21002 auf der Strecke der Regionalbahn (RB) 83 zwischen Lübeck und Kiel. Laut Erixx fahren sie diese in der Zeit „geschwächt, also mit zwei statt drei Wagen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und für folgende gestrichene Züge würde Schienenersatzverkehr in beide Richtungen angeboten: 21035 – montags bis freitags um 19.43 Uhr; 21032 – montags bis freitags um 21.06 Uhr; 21041 – montags bis freitags um 22.43 Uhr; 21036 – montags bis freitags um 23.06 Uhr; 21043 – montags bis freitags um 23.43 Uhr; 21038 – dienstags bis sonnabends 0.06 Uhr; 21045 – dienstags bis sonnabends um 0.43 Uhr sowie 21040 – dienstags bis sonnabends um 1.06 Uhr.

Auch Strecke zwischen Kiel und Oppendorf bleibt ein Problem

„Trotz einer Vielzahl von Rekrutierungsmaßnahmen konnte erixx Holstein bisher nicht ausreichend Personal akquirieren, um damit die Ausbildungszeiten auf den neuen Stadler-Flirt-BEMU-Fahrzeugen zu kompensieren. Wir müssen unsere Fahrgäste um Entschuldigung und Verständnis bitten. Ich kann versprechen, dass wir mit Hochdruck an nachhaltigen Lösungen arbeiten“, betont der technische Geschäftsführer Rainer Blüm.

Die Fahrgäste zwischen Kiel und Kiel-Oppendorf müssen ebenfalls weiterhin Geduld haben: Der Schienenersatzverkehr auf der Strecke der RB 76 wird bis Ende September aufrechterhalten. Die SEV-Busse fahren in Oppendorf stündlich zur Minute 32 in Richtung Kiel Hauptbahnhof ab. Die Abfahrtszeiten von Kiel Hauptbahnhof Richtung Kiel-Oppendorf entsprechen den regulären Abfahrtszeiten der Züge. Die Fahrzeiten der SEV-Busse werden in den elektronischen Auskunftsmedien angezeigt.

Weitere Informationen zu dem Ersatzfahrplan können online auf www.erixx.de abgerufen werden.