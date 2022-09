﻿Zwischenstopp in Dänemark: Lübeck Air darf Jersey nicht direkt anfliegen

Wegen einer Vorschrift des internationalen Luftverkehrs muss Lübeck Air auf dem Weg zur englischen Kanalinsel Jersey im dänischen Sonderburg zwischenlanden. Was bedeutet das für die Passagiere?

Lübeck/St. Helier. Zweieinhalb Stunden dauert normalerweise der Flug von Lübeck zur britischen Kanalinsel Jersey, die nördlich der Bretagne im Ärmelkanal liegt. Neuerdings müssen Passagiere allerdings eine halbe Stunde mehr einplanen. Denn die Fluggesellschaft Lübeck Air darf die Inselhauptstadt Saint Helier nicht mehr direkt anfliegen, sondern muss einen Zwischenstopp im dänischen Sonderburg (Sønderborg) einlegen. Die Ursache liegt im internationalen Luftverkehrsrecht.

Lübeck Air hat noch kein Betreiberzeugnis

Die Luftverkehrsbehörde der Kanalinseln verlangt, dass Direktflüge nach Jersey in dem Land starten, in dem die Fluggesellschaft registriert ist. Das hatte zuerst das Schweizer Fachportal aeroTelegraph berichtet. Lübeck Air ist im rechtlichen Sinne keine vollwertige Fluggesellschaft und nutzt bisher das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (Air Operator Certificate oder AOC) der dänischen Air Alsie. Die hat ihren Sitz in Sonderburg.

Jersey gehört nicht zum Vereinigten Königreich

Zunächst hatte die Behörde die Direktflüge aus Lübeck genehmigt. Ein paar Wochen später nach genauerer Prüfung widerrief sie die Genehmigung. aeroTelegraph zitiert die Behörde mit dem Hinweis, dies habe nichts mit dem Brexit zu tun, sondern mit dem Sonderstatus der Kanalinseln. Jersey ist nicht Teil des Vereinigten Königreichs, sondern untersteht direkt der britischen Krone – und gehörte deswegen schon vor dem Brexit nicht zur Europäischen Union. Ob eine ähnliche Regel nach dem Brexit auch für das Vereinigte Königreich gilt, ist für Lübeck Air zurzeit nicht relevant. Die Gesellschaft bietet keine Direktflüge dorthin an.

Beliebtes Reiseziel – auch von Blankensee aus: Jersey und die Kanalinseln. © Quelle: Flughafen Lübeck/hfr

Abflug von Lübeck nach Jersey eine halbe Stunde früher

Der Umweg über Sonderburg beträgt rund 150 Kilometer Luftlinie. Laut Stefanie Eggers, der Sprecherin des Lübecker Flughafens, wird die Abflugzeit sicherheitshalber um eine halbe Stunde vorverlegt. Die Flugzeit verlängere sich um eine „gute Viertelstunde“, je nachdem, wie voll der Luftraum über England sei. Unmittelbare Auswirkungen auf den Flugpreis habe der Umweg zunächst nicht.

Lübeck Air strebt Zertifikat an

Um das AOC-Zertifikat zu bekommen, muss Lübeck Air alle verlangten Posten besetzen. Das betrifft das Kabinenpersonal, aber auch Aufgaben in Technik und Qualitätsmanagement. Lübeck Air sei „da dran“, sagt Eggers. „Das ist aber nichts, was jetzt übers Knie gebrochen werden muss.“

Partnerschaft mit Air Alsie aus Dänemark

Mit der dänischen Air Alsie gebe es eine Partnerschaft. „Anfangs haben sie uns auch die Kabinen-Crew gestellt. Jetzt haben wir die Kabine selbst übernommen. Aber wenn Peak ist im Sommer, können wir uns darauf verlassen, dass wir jemanden finden, der einspringen kann.“ Auch auf Maschinen der Air Alsie könne Air Lübeck bei Bedarf zurückgreifen. Nach Eggers’ Angaben hat Air Lübeck aktuell „gut 30“ Mitarbeiter. Davon sei über die Hälfte „fliegendes Personal“ – eingeschlossen die reinen Geschäftsflüge.