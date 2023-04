Wissenswertes über Exchange

Das ist Exchange - Puzzle-Spaß mit Match 3

Juwelen faszinieren die Menschen bereits seit vielen Jahrhunderten, wobei der Terminus vom Altfranzösischen Wort „joel“ abgeleitet wird, was soviel wie „Schmuck“ bedeutet. Heute verfügt das Wort über mehrere Bedeutungen: Einerseits werden damit Schmuckstücke bezeichnet, die über eine Edelmetallfassung verfügen und mit Edelsteinen verziert sind. Darüber hinaus bezeichnet man damit auch Schmuck im Allgemeinen. In manchen Fällen sind damit auch lose geschliffene Diamanten oder Edelsteine gemeint. Am Ende des 16. Jahrhunderts entstand auch der Beruf des Juweliers, der die Steine durch Schleifen zum Funkeln bringt, wodurch das Licht leichter auf die Oberfläche treffen und es reflektieren kann.

Das Puzzlespiel Exchange ist ein Spieleklassiker, bei dem es darum geht, Jewels bzw. Edelsteine abzuräumen, wobei Sie das Denksportspiel ohne Anmeldung und kostenlos online auf Ihrem Handy, Tablet oder PC ausprobieren können. Kombinieren Sie ganz einfach gleichfarbige Edelsteine miteinander und sammeln Sie damit Punkte!

Exchange online spielen

Das Onlinespiel gilt als echter Klassiker unter den Puzzlespielen, da das Spielprinzip sehr einfach ist und dennoch jede Menge Spaß bietet. Es funktioniert nach dem sogenannten Match-3-Prinzip, das heißt, dass immer drei gleichfarbige Juwelen miteinander kombiniert werden müssen. So können Sie sich im Wartezimmer beim Arzt oder beim Busfahren die Zeit vertreiben und sich dem Juwelenrausch hingeben. Sie können das beliebte Spiel jederzeit kostenlos online ausprobieren, wobei dafür auch kein Download notwendig ist. So können Sie den Klassiker quasi rund um die Uhr in Ihrem Browser spielen.

So funktioniert Exchange – Schritt-für-Schritt-Erklärung

Grundsätzlich geht es beim Exchange-Spiel darum, gleichfarbige Spielsteine zu kombinieren, um auf diese Weise Punkte bzw. Extrapunkte zu sammeln. Mithilfe der Maus kann ein Spielstein entweder horizontal oder vertikal bewegt werden. Wurden zumindest drei Spielsteine in einer Reihe angeordnet, so wird die Reihe aufgelöst und die Spieler erhalten dafür eine bestimmte Punktezahl, wobei der Punktestand auf der linken Seite des Spielfelds angezeigt wird.

Weitere wichtige Regeln für Exchange:

Damit ein Level erfolgreich absolviert werden kann, müssen Sie mit den Zügen, die Ihnen im jeweiligen Spiellevel zur Verfügung stehen, möglichst viele Punkte erzielen.

Ein Spielstein kann nur dann verschoben werden, wenn Sie Ihn mit zwei anderen Spielsteinen der gleichen Farbe kombinieren. Einzige Ausnahme: Supersteine oder Bonussteine können untereinander kombiniert werden, um so Sonderpunkte zu bekommen.

Wer vier Spielsteine der gleichen Farbe zusammenbringt, erhält einen Bonusstein. Wenn dieser dann mit zumindest zwei gleichfarbigen Steinen kombiniert wird, wird die Reihe horizontal oder vertikal aufgelöst und Sie erhalten Bonuspunkte.

Einen Bonusstein können Sie außerdem dann erhalten, wenn Sie eine T- oder L-Form aus insgesamt fünf gleichfarbigen Spielsteinen bauen. Wird der Bonusstein dann mit mindesten zwei gleichfarbigen Spielsteinen kombiniert, so lösen sich alle Steine im Umkreis auf.

Durch eine Kombination von fünf gleichfarbigen Steinen in einer Reihe, erhalten die Spieler einen Superstein. Wird dieser dann auf einen ausgewählten Stein verschoben, so verschwinden alle Steine derselben Art.

Wird ein Bonusstein mit einem Superstein kombiniert, so können alle Steine einer bestimmten Farbe in Bonussteine umgewandelt werden, die dann Ihre Reihen automatisch auflösen.

Gelingt Ihnen eine Kombination von zwei Supersteinen, so kann das gesamte Spielfeld abgeräumt werden.

Wichtig ist es, auch immer an die nächsten Spielzüge zu denken, um so Kombinationen bereits vorauszusehen.

Eine Kombination mit Bonussteinen sollte dabei der einfachen Auflösung immer vorgezogen werden, da Sie auf diese Weise mehr Punkte erhalten.

Match-3-Punkte sammeln: Wie viele Punkte werden vergeben?

Wenn Ihnen eine Kombination gelingt, so erhalten Sie pro Stein 30 Punkte. Wer mit einem einzigen Zug vier Steine miteinander kombiniert, bekommt pro Stein 40 Punkte. Schaffen Sie eine Fünferreihe, so werden Ihnen 50 Punkte gutgeschrieben. Zudem erhalten Sie einen Bonusstein, mit dem Sie eine ganz horizontale oder vertikale Reihe auflösen und so Ihren Highscore vorantreiben können.

Weitere Tipps für Exchange

Tritt in einem Level ein Blockierstein auf, so kann dieser nicht verschoben werden. Dadurch kann an dieser Stelle auch keine Kombination erstellt werden. Um einen Geleeblock zu entfernen, müssen die Spieler Edelsteine an dieser Stelle kombinieren. Tritt das Gelee doppelt auf, so sind zwei Kombinationen erforderlich. Sollten Sie Hilfe benötigen, achten Sie auf wackelnde Steine, die Ihnen einen möglichen Zug anzeigen.

Exchange-FAQ: Die wichtigen Fragen schnell erklärt

Sie haben noch ein paar Fragen zur Spielmechanik von Match-3 und Exchange? Hier finden Sie die wichtigsten Antworten zum Spiel schnell und übersichtlich.