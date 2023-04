Wissenswertes über Kreuzworträtsel

Das Kreuzworträtsel – täglich spannende Rätsel online lösen

Mehr als elf Millionen Deutsche beschäftigen sich regelmäßig in ihrer Freizeit mit dem Lösen von Worträtseln. Weitere 29 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger lösen gelegentlich eines der bekannten Schwedenrätsel, die in Zeitschriften und online zu finden sind. Kreuzworträtsel erweitern den Wortschatz, steigern das Allgemeinwissen und fördern die Konzentration. Also ein gutes Argument, sich dem netten Zeitvertreib in der Bahn, in der Pause oder in geselliger Runde hinzugeben. Wer einmal nicht weiterkommt, findet im Internet Unterstützung und allerhand Rätselhilfen.

Geschichte des Kreuzworträtsels – woher kommt der Rätselspaß eigentlich?

In der Weihnachtsbeilage der „New York World“ vom 21. Dezember 1913 erschien erstmals ein Worträtsel mit 31 Suchbegriffen. Der Journalist Arthur Wynne übernahm die Idee vom rautenförmigen Spielfeld von seinem Großvater, der ein Logikrätsel mit dem Namen „Die magischen Quadrate“ entworfen hatte. In den folgenden Jahren fügte Wynne seinem Worträtsel Blindfelder hinzu und begrenzte somit das Lösungswort durch schwarze Felder. Er ordnete die Begriffe und Antworten in das bis heute bekannte Spielfeld an und es entstand das Kreuzworträtsel.

Die amerikanischen Verleger Dick Simon und Max Schuster verhalfen der Idee vom gebundenen Rätselbuch zum Durchbruch. Die Erstauflage mit beiliegendem Bleistift umfasste 3600 Exemplare, die um das 111-fache auf 400.000 Hefte im Folgejahr gesteigert werden konnten. Das Kreuzworträtselbuch vom 10. April 1924 war die erste Veröffentlichung des neu gegründeten Verlages, die später nur noch durch die Einführung von Taschenbüchern übertroffen wurde. Anfang 1920 erschien der Rätselspaß in europäischen Zeitungen und wurde 1925 in der ersten deutschen Massenzeitung „Berliner Illustrierte Zeitung“ abgedruckt.

Kreuzworträtsel-Arten – Schwedenrätsel und Co.

Je nach Rätselform unterscheidet sich die Art der Fragestellung: Im Schwedenrätsel werden Synonyme und Begriffe aus den Bereichen Geografie, Geschichte und Politik abgefragt. Höhere Ansprüche und ein breites Allgemeinwissen werden in den Ausgaben großer Tageszeitungen und Nachrichtenmagazine abgefragt. Italienische Kreuzworträtsel orientieren sich am Querdenken und an Sprachspielen. Englische kryptische Kreuzworträtsel (cryptic crosswords) haben formale Besonderheiten, bei denen sich Lösungswörter nur an wenigen Stellen kreuzen, sodass maximal jeder zweite Buchstabe einem anderen Lösungswort zugeordnet werden kann.

Wer erstellt Kreuzworträtsel?

Traditionell wurden Rätsel von Hand entworfen, wobei die heutigen Exemplare aus Kostengründen mithilfe von Computerprogrammen erstellt werden. Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit, die Worträtsel online zu spielen. Anbieter werben mit ungewöhnlichen Spielfunktionen wie Schummeln oder kostenlosen Hinweisen und möchten Jung und Alt zum digitalen Rätseln ermutigen. Insgesamt gibt es mehr als 30 verschiedene Rätselvarianten und Schwierigkeitsgrade für Einsteiger und Profis.

Beim Deutschen Kreuzworträtsel verweist eine Zahl im Spielfeld auf die dazugehörige Frage. Je nach Rätseldesign werden die Antworten waagerecht oder senkrecht eingetragen. Blinde Kästchen sind hierbei nicht dringend notwendig. Beim beliebten Schwedenrätsel steht die Frage bereits im Blindkästchen, wobei sich das Lösungswort aus den nummerierten Kreisfeldern im Rätsel ergibt. Beim Schüttelrätsel sind statt der Fragen die Buchstaben der Suchbegriffe in alphabetischer Reihenfolge angegeben. Beim amerikanischen Rätseltyp muss neben dem Lösungswort ebenfalls die Lage der blinden Kästchen ermittelt werden. Das schwierige Worträtsel Kreuzgitter stellt an den Spieler hohe Ansprüche, da das Spielfeld keine Zahlen und nur vereinzelt Buchstaben zur leichteren Orientierung enthält. Beim Zahlenrätsel steht in jedem Feld eine Zahl, die einem jeweiligen Buchstaben des Alphabets entspricht. Die Häufigkeit von Buchstaben im Feld gibt Hinweise auf die jeweiligen Suchwörter. Beim Logikrätsel sollten Sie vernünftig schlussfolgern oder fehlende Symbole ersetzen.

Kreuzworträtsel-Meisterschaft – längst eine Wettkampfdisziplin

Der Deutsche Rätselverein Logic Masters Deutschland e. V. richtet seit 2010 die Deutschen Kreuzworträtsel-Meisterschaften aus. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich über verschiedene Rätselmagazine für den Wettkampf qualifizieren und treten im Finale vor Publikum auf Zeit gegeneinander an. Der schnellste Teilnehmer mit fehlerfreien Lösungen wird deutscher Meister.

Tägliches Kreuzworträtsel zum Mitmachen – Rätselspaß vom RND kostenlos und ohne Anmeldung

Bei uns können Sie jeden Tag ein neues Kreuzworträtsel entdecken und somit Ihr Allgemeinwissen auf die Probe stellen. Sämtliche Rätsel stehen Ihnen beim RND kostenlos zur Verfügung. Für den digitalen Rätselspaß füllen Sie die Felder mit den richtigen Begriffen aus – kostenlos und ohne Anmeldung!

Das digitale Rätseln ist für all jene geeignet, die gerade keinen Stift zur Hand haben und etwas dazulernen wollen. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland bietet Ihnen täglich ein neues spannendes Onlineworträtsel. Mithilfe der Bildschirmtastatur können Sie die Antworten problemlos eingeben. Der Cursor springt automatisch zum nächsten Suchbegriff, sobald ein Wort in die Kästchen eingetragen wurde. Nachdem Sie das Worträtsel vollständig gelöst haben, wird Ihnen eine persönliche Auswertung angezeigt. Der RND-Rätselspaß ist für Mobilgeräte optimiert, sodass Sie jederzeit und überall kostenlos auf dem Smartphone oder Tablet online spielen können. Probieren Sie es einfach aus!

So funktioniert unser Kreuzworträtsel – Schritt-für-Schritt-Erklärung

Mit unserer Spielanleitung erhalten Sie wertvolle Tipps, damit Sie mit dem digitalen Rätselspaß garantiert große Freude haben werden.

Starten Sie das Spiel, indem Sie auf den Button „Jetzt spielen“ drücken. Das Spiel wird geladen und Sie gelangen zum Spielfeld.

Wählen Sie eine Frage aus und klicken auf das erste Kästchen. Die Felder werden in Schreibrichtung orange markiert.

Die Pfeile zeigen Ihnen die Schreibrichtung (horizontal/vertikal) an.

Der Cursor springt automatisch zum ersten Kästchen und Sie können mit dem Befüllen der Felder beginnen. Haben Sie ein Wort vollständig ausgefüllt, springt der Cursor automatisch zum nächsten Suchbegriff.

Über dem Spielfeldrand wird Ihnen das Level, die Spielzeit, das Datum sowie der Spielfortschritt in Prozent angezeigt.

Nutzen Sie die Hilfen, die sich unterhalb des Spielfeldes befinden: Joker, Tastatur anzeigen, Neustarten und horizontale/vertikale Eingabe.

Benutzen Sie den Joker sparsam, denn er ist auf drei Anwendungen limitiert. Ein Joker zeigt Ihnen für das markierte Feld die richtige Lösung an.

Mit dem Button „Tastatur anzeigen“ können Sie sich zwischen der Eingabe direkt im Spielfeld oder der manuellen Eingabe über die Tastatur entscheiden.

Mit dem Button „Neu starten“ wird der bisherige Fortschritt gelöscht und das Spiel beginnt neu vom Anfang.

Nutzen Sie unsere Tipps am Spielfeldrand. Sie erhalten wertvolle Hinweise auf die geforderte Antwort.

Nachdem Sie das Rätsel mit sämtlichen Wörtern befüllt haben, wird Ihre persönliche Auswertung des Spiels angezeigt.

Tipps und Tricks fürs Online-Kreuzworträtseln

Die RND-Redaktion hat für Sie noch einige wertvolle Tipps zusammengestellt, die Sie beim Lösen von Worträtseln beachten können:

Clever kombinieren: Unter Umständen können Sie einige Wörter nicht sofort lösen. Bereits eingetragene Wörter werden Ihnen Hinweise geben, um gesuchte Begriffe zu vervollständigen.

Fragen überblicken: Scannen Sie das Spielfeld auf leichte Fragen und beantworten Sie diese zuerst.

Wörter eintragen: Sind Ihnen Antworten eingefallen, bei denen Sie sich noch nicht sicher sind, dann tragen Sie die Lösungen trotzdem in die dafür vorgesehene Spalte ein. Im weiteren Spielverlauf wird sich zeigen, ob Sie mit Ihrer Anfangsvermutung recht hatten.

Lösungswort erraten: Das Suchwort setzt sich aus den Buchstaben der nummerierten Felder zusammen. Befüllen Sie zwischendurch die Kästchen und vielleicht kommen Sie im weiteren Spielverlauf auf den Begriff.

Joker nutzen: Beachten Sie die Hinweise am linken Spielfeldrand und nutzen zusätzlich bis zu drei Joker pro Tag. Der Joker befüllt die Kästchen mit der richtigen Antwort.

Haben Sie das Worträtsel komplett ausgefüllt? Glückwunsch! Nun wird Ihnen die persönliche Auswertung zu Ihrem Spiel angezeigt. Sie werden sehen, wie lange Sie für das Worträtsel gebraucht haben, ob das Suchwort korrekt ist und wie viele falsche Buchstaben Sie unter Umständen eingetragen haben. Gerne können Sie das Worträtsel erneut kostenlos spielen oder ein anderes Worträtsel der vergangenen Tage lösen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim täglichen Rätselspaß mit RND.

Kreuzworträtsel-FAQ: Die wichtigen Fragen schnell erklärt