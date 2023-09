Freiburg-Legende Finke gratuliert: Heidenheims Schmidt wird Rekord-Trainer

Als Frank Schmidt am 17. September 2007 zunächst Interimstrainer des 1. FC Heidenheim wurde, hatte der Fußballklub von der Ostalb in der Oberliga Baden-Württemberg gerade mit 1:4 gegen den SSV Ulm verloren. Der amtierende Deutsche Meister hieß VfB Stuttgart, dessen Trainer Armin Veh. Angela Merkel war seit zwei Jahren Bundeskanzlerin – und die Topmeldung in der „Tagesschau“ drehte sich um kontroverse Äußerungen des damaligen Bundesverteidigungsministers Franz Josef Jung (CDU) zu einem möglichen Abschuss von durch Terroristen gekaperte Passagierflugzeuge.

Die kleine Zeitreise zeigt: Seit Schmidt in seiner Geburtsstadt Heidenheim mit einem 2:1 beim 1.FC Normannia Gmünd als Trainer debütierte, ist im Fußball und auf der Welt einiges passiert. Schmidt aber ist 16 Jahre und weit mehr als 500 Pflichtspiele später immer noch da. Er hat aus „seinem“ Klub mit überschaubaren finanziellen Möglichkeiten einen Bundesligisten geformt. Am Tag der Partie gegen Werder Bremen an diesem Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) nimmt der 49-Jährige Volker Finke, der von 1991 bis 2007 den SC Freiburg trainierte, dessen Rekord als Coach mit der längsten Amtszeit im deutschen Profifußball ab. „Ich gratuliere und sende alle Glückwünsche nach Heidenheim“, sagte Finke.

Rekord laut Schmidt „nicht so wichtig“

Bei einem solchen Anlass könnte man nostalgisch werden, emotional das eigene Wirken reflektieren. Schmidt jedoch scheint die nahende eigene Bestmarke eher als Randnotiz einzustufen. „Für mich ist das nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass die Mannschaft diesen Weg genommen hat“, sagte der 49-Jährige, der die Heidenheimer in der vergangenen Saison zum Zweitliga-Meister machte und damit erstmals in die Bundesliga führte, in dieser Woche.

Der Trainer stellt die sportliche Bilanz in den Mittelpunkt, und die ist aktuell trotz teils ordentlicher Leistungen ausbaufähig. Nach Niederlagen beim VfL Wolfsburg (0:2) und gegen die TSG Hoffenheim (2:3 nach 2:0-Führung) gab es vor der Länderspielpause mit einem 2:2 bei Vizemeister Borussia Dortmund zuletzt immerhin den ersten Bundesliga-Punkt der Klubgeschichte. Gegen Bremen soll der erste Sieg her.

Ausschweifendes Gerede über seine persönliche Bestmarke, so fürchtet Schmidt offenbar, würde da eher ablenken. Denn der Coach wittert in dieser Hinsicht einen Präzedenzfall aus der Vorsaison, als die Fans ihm beim Zweitliga-Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern anlässlich von damals 15 Amtsjahren eine Choreografie widmeten. „Vielleicht haben wir da ein bis zwei Prozent hergegeben und deshalb das Spiel trotz zweimaliger Führung in Überzahl nicht gewonnen“, meint Schmidt mit Blick auf den 2:2-Endstand.

Heidenheim mit Bremen eine Rechnung offen

Ob seine Mannschaft ihn am Sonntag beschenkt? Motivation dürfte nicht nur aufgrund des aktuellen Tabellenstandes in ausreichendem Maße vorhanden sein. Schließlich gehört Werder zu den wenigen Bundesliga-Teams, mit denen Heidenheim schon jetzt eine Rechnung offen hat. Denn 2020 verpasste die Schmidt-Elf gegen Bremen in der Relegation nur aufgrund der damals noch geltenden Auswärtstorregel den Aufstieg (0:0/2:2).

Übrigens: Als Schmidt 2007 in Heidenheim als Trainer einstieg, hatte Werder als Champions-League-Teilnehmer gerade eine 0:3-Niederlage in Dortmund hinter sich. Auf der Bremer Bank saß mit Thomas Schaaf damals ein weiterer Dauerbrenner des deutschen Trainergeschäfts. Der Meistermacher von 2004 hielt sich aber „nur“ 14 Jahre im Amt. Diese Hürde hat Heidenheims Urgestein längst genommen.