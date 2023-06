Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim holt Dovedan zurück

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat seinen ersten Transfer für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Wie der Zweitliga-Meister am Dienstag mitteilte, kehrt Offensivallrounder zum Klub zurück und unterzeichnet einen Einjahresvertrag. Der Österreicher war zuletzt in seiner Heimat bei Austria Wien aktiv und kommt nach Ablauf seine Kontraktes ablösefrei. Dovedan spielte bereits zwischen 2017 und 2019 für Heidenheim.

„Der Kontakt zwischen uns und Niko ist nie abgebrochen – im Gegenteil: Wir standen regelmäßig im Austausch. Nachdem sein Vertrag bei Austria Wien nun ausgelaufen ist, hat sich diese Möglichkeit ergeben, die wir unbedingt nutzen wollten. Niko hat bei uns schließlich zwei Jahre lang bewiesen, welche außergewöhnlichen Offensivqualitäten er besitzt und dass er ein Team damit im Spiel nach vorne variabler und besser machen kann“, sagte FCH-Boss Holger Sannwald. Der Zugang ergänzte: „Beim FCH habe ich mich in meiner ersten Zeit hier schon wohlgefühlt und habe jetzt den Vorteil, dass ich ganz genau weiß, was mich erwartet. Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen.“

In Wien kam Dovedan in der vergangenen Saison auf 24 Pflichtspiel-Einsätze. Dabei gelang ihm ein Tor. Sieben weitere Treffer bereitete er vor. In seiner ersten Zeit in Heidenheim, von wo aus er 2019 für eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro zum 1. FC Nürnberg weiterzog, war er produktiver. In 63 Partien war er an 28 Toren beteiligt (17 Treffer, elf Vorlagen).