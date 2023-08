Signal vor Bundesliga-Start: Kleindienst verlängert in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim sendet vor dem Start in die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte ein wichtiges Signal. Der Aufsteiger vermeldete am Freitagnachmittag die Vertragsverlängerung von Torjäger Tim Kleindienst. Der 27-Jährige weitete seinen ursprünglich noch bis 2025 laufenden Kontrakt vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2027 aus.

„Mit dem Aufstieg in die Bundesliga ist uns in der vergangenen Saison als Mannschaft der mit Abstand größte Erfolg unserer Vereinsgeschichte gelungen. Jetzt gilt es, auf einem fußballerisch noch mal ganz neuen Level, auf dem ich mich mit dem FCH unbedingt beweisen möchte, diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen“, sagte Kleindienst laut der Vereinsmitteilung. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) startet der Stürmer mit den Heidenheimern mit einem Gastspiel beim VfL Wolfsburg in die erste Saison in der ersten Liga.

Kleindienst war erstmals in der Saison 2016/17 als Leihgabe vom SC Freiburg nach Heidenheim gekommen. Im Januar 2021 wechselte er nach einem Abstecher zum belgischen Erstligisten KAA Gent zunächst wieder auf Leihbasis dann schon zum insgesamt dritten Mal nach Heidenheim. Vor zwei Jahren verpflichtete ihn der Klub schließlich fest.

Kleindienst verlängert in Heidenheim trotz Avancen anderer Klubs

Mit 25 Treffern und als bester Zweitliga-Torschütze der vergangenen Saison hatte der Angreifer einen riesigen Anteil am erstmaligen Bundesliga-Aufstieg der Heidenheimer und laut Vorstandschef Holger Sanwald „großes Interesse anderer Vereine geweckt“. Beim entscheidenden 3:2 am letzten Spieltag in Regensburg erzielte Kleindienst den Siegtreffer in der Nachspielzeit.