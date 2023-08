Lautern-Trainer wütet wegen Fehlentscheidung: „Das sieht ein Blinder“

Drei Gegentore, zwei Platzverweise und eine krasse Fehlentscheidung: Der 1. FC Kaiserslautern hat das Glück auch am 2. Spieltag der neuen Zweitliga-Saison nicht auf seiner Seite gehabt. Beim Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 kassierte der FCK in doppelter Unterzahl eine 0:3 (0:1)-Niederlage und steht in dieser Spielzeit weiterhin ohne Punkt da. Was Trainer Dirk Schuster im Nachgang der Partie im Ruhrgebiet aber fast noch mehr ärgerte, war die Schiedsrichter-Leistung. Kurz nach Abpfiff wählte der 55-Jährige drastische Worte beim Pay-TV-Sender Sky.

Noch mehr als die Platzverweise gegen sein Team wurmte Schuster eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Harm Osmers direkt vor dem 0:2 aus Sicht der Lauterer. Kurz vor dem Gegentreffer durch Kenan Karaman in der 70. Minute hätte Kaiserslautern zwingend einen Eckball erhalten müssen, wie die TV-Bilder belegten. Stattdessen gab es einen Abstoß, aus dem im weiteren Verlauf das Schalker Tor resultierte. Für Schuster ein Unding: „Das brauchst du mir gar nicht zeigen“, raunte der Lautern-Trainer Sky-Moderator Stefan Hempel an, als dieser die Fehlentscheidung gerade anmoderierte. „Das sieht ein Blinder. Das will ich gar nicht sehen.“

Kurz vor Fehlentscheidung: 1. FC Kaiserslautern schnuppert am Ausgleich

Bitter für Kaiserslautern, das sich in dieser Phase nach der Rote Karte für Torhüter Andreas Luthe (39.) und der Ampelkarte für Boris Tomiak (57.) in doppelter Unterzahl befand: Kurz vor dem 0:2 war das Team am Drücker. Sein Team habe auch nach den Platzverweisen „taktisch diszipliniert weitergearbeitet gegen den Ball und versucht, Nadelstiche zu setzen“, lobte Schuster. Jan Elvedi hatte kurz vor dem Schiri-Ärger per Kopfball (68.) sogar die Riesenchance auf den überraschenden Ausgleichstreffer. Schalke schien in der Phase mit der Überzahl leicht überfordert zu sein.

Am Ende sprang für Kaiserslautern eine Woche nach der 1:2-Heimpleite gegen den FC St. Pauli erneut nichts Zählbares hinaus. Das Schuster-Team ist Tabellenletzter. Ein Fakt, der den Trainer „nervt“ – wie die Fehlentscheidung.