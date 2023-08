Keller-Machtwort ohne Einschränkung: Ljubicic bleibt trotz Wolfsburg-Offerte in Köln

Beschädigte Stromleitung

Störung im Klärwerk Bülk: Unvollständig gereinigtes Wasser gelangt in die Kieler Förde

Eine beschädigte Stromleitung in Dänischenhagen hat am Montag und Dienstag zu einer Störung im Klärwerk Bülk in Strande geführt. Wie die Stadt Kiel am Mittwoch mitteilte, seien als Folge mehrere Tausend Kubikmeter „nur mechanisch vorgereinigtes Wasser“ in die Förde geleitet worden. Gefahr für den Badebetrieb habe demnach nicht bestanden.