Köln holt dänischen Rechtsverteidiger aus Genk

Der 1. FC Köln legt zwei Wochen vor Bundesliga-Start in der Verteidigung nach. Am Freitagvormittag bestätigte der Klub den Wechsel von Rasmus Carstensen vom KRC Genk. Der Däne wird zunächst für ein Jahr von dem belgischen Top-Klub ausgeliehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 22-Jährige „bringt in seinem Profil sehr vieles von dem mit, was für einen Rechtsverteidiger in unserer Spielidee wichtig ist“, erklärte Geschäftsführer Christian Keller in der Klub-Mitteilung: „Deshalb sind wir überzeugt, dass er nach vergleichsweise überschaubarer Eingewöhnungszeit für ordentlich Konkurrenzkampf sorgen wird.“

Carstensen selbst, der für Genk in der abgelaufenen Saison nur vier Pflichtspiele bestritt, hat nach eigener Aussage in Köln die große Chance gesehen für „einen großen Traditionsklub zu spielen. Dafür bin ich dankbar. Jetzt möchte ich mich als erstes gut in die Mannschaft integrieren und auf dem Platz zeigen, was ich kann. Und dann natürlich auch Spiele machen, um den Fans hier zu zeigen, dass ich eine Verstärkung für den FC bin.“