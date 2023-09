Baumgart sucht Antworten: 1. FC Köln ruft Abstiegskampf aus

Wieder musste Steffen Baumgart eine Niederlage erklären. Nun schon vierten Mal nach fünf Bundesliga-Spieltagen. Wieder hatte der 1. FC Köln zwischenzeitlich geführt und stand am Ende ohne Sieg da. Nun schon acht Punkte gingen den Rheinländern durch die Lappen, weil man einen Vorsprung nicht erfolgreich verteidigen konnte. „Wir werden Antworten finden und uns die Frage stellen müssen, warum Bremen in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen ist“, meinte Baumgart, der die wohl schwierigste Phase in seiner gut zweijährigen Amtszeit als FC-Trainer durchlebt, nach dem 1:2 bei Werder Bremen am Samstagabend bei Sky.

Baumgart meinte angesichts des Spielverlaufs mit einer einmal mehr ordentlichen Vorstellung vor der Pause und einer einmal mehr nachlassenden Leistung im zweiten Durchgang weiter: „Wir müssen mehr Ruhe bewahren. Das ist das, was uns fehlt. Da merkt man, dass die Jungs in der einen oder anderen Situation doch schon mit dem Kopf arbeiten. Es ist meine Aufgabe, sie klar zu kriegen.“ Die Zeit drängt. Einen mageren Punkt haben die Kölner auf dem Konto. Das bedeutet Platz 16 - und trotz des noch frühen Zeitpunkts der Saison schon Abstiegskampf? Für Kapitän Florian Kainz gibt es daran keinen Zweifel.

„Es ist ganz klar Abstiegskampf. Da brauchen wir um den heißen Brei herumreden“, sagte der österreichische Nationalspieler: „Das ist eine ganz schwierige Situation für uns, aber wir werden da rauskommen. Die Leistungen sind okay. Aber wir müssen uns jetzt belohnen. Es ist ein Ergebnissport. Wir müssen damit anfangen, Punkte zu holen.“ Mit Blick auf die kommenden Aufgaben dürfte dies aber kaum einfacher werden. Am kommenden Samstag kommt der bärenstark gestartete VfB Stuttgart, gute eine Woche später muss man zum ebenfalls glänzend aufgelegten Rhein-Rivalen Bayer Leverkusen.

Köln-Stürmer Selke erstickt etwaige Zweifel an Trainer Baumgart

„Wir müssen schleunigst zusehen, dass wir punkten“, forderte FC-Stürmer Davie Selke, dessen Treffer am Samstag an seiner alten Bremer Wirkungsstätte wertlos blieb. Der 28-Jährige machte klar, dass er Zweifel an Baumgart trotz der prekären Lage für gänzlich unangebracht hält: „Wir bleiben auf unserem Weg und können froh sein, Steffen Baumgart zu haben. Jeder identifiziert sich voll mit der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Wir stehen hundertprozentig dahinter.“