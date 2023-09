Mainz 05 verpflichtet Anwar El Ghazi

Ein Fehlstart in der Bundesliga und viel Verletzungspech. Der 1. FSV Mainz 05 reagiert auf die Krise und verpflichtet den zuvor vereinslosen Stürmer Anwar El Ghazi. Beim Tabellenletzten unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Das teilten die Mainzer am Freitag mit. Der Niederländer spielte zuletzt für die PSV Eindhoven in der Eredivisie, wo dessen Vetrag Anfang des Monats aufgelöst wurde.

„Wir mussten auf die aktuelle Verletzungssituation im Kader reagieren und haben dies mit der Verpflichtung von Anwar El Ghazi optimal lösen können“, sagte Sportvorstand Christian Heidel laut der Mitteilung. Den 1,89 Meter großen Angreifer hatten die 05er aber schon länger auf dem Zettel: „Wir haben bereits im Sommer über ihn nachgedacht, aber da war er noch ablösepflichtig. Das war jetzt anders, entsprechend haben wir Kontakt aufgenommen.“. Der Stürmer erhält in Mainz die Rückennummer 34.

El Ghazi spielte einst in der Premier League

El Ghazi bestritt sein Profi-Debüt für Ajax Amsterdam, wo er zwischen 2014 und 2017 insgesamt 100 Spiele bestritt. Danach wechselte er in die französiche Ligue 1 zum LOSC Lille. Später war der zweifache niederländische Nationalspieler in der Premier League für Aston Villa und den FC Everton aktiv, ehe er im Sommer 2022 zurück in die Heimat zu Eindhoven wechselte. Für die Niederlande spielte El Ghazi zuletzt 2015. Aufgrund seiner Wurzeln hätte er auch für die marokkanaische Nationalmannschaft antreten können.

Mainz 05 muss derzeit auf den deutschen U21-Nationalspieler und Sturmhoffnung Nelson Weiper verzichten, der sich einem Eingriff am Knie unterzog. Angreifer Jonathan Burkardt hat zudem in diesem Jahr noch kein Spiel bestritten und wurde im Sommer erneut operiert. Die Pfälzer gewannen keine ihrer ersten vier Bundesligapartien, konnten nur im Spiel gegen Eintracht Frankfurt punkten (1:1) und bilden aktuell das Schlusslicht der Bundesliga-Tabelle. Morgen geht es für die Mannschaft von Trainer Bo Svensson am Nachmittag auswärts gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky).