Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

In der Bundesliga gelang Borussia Dortmund am Wochenende ein kleiner Befreiungsschlag. Nach zuletzt zwei Unentschieden gewann die Borussia beim SC Freiburg mit 4:2. Nun geht es für den BVB am 1. Spieltag der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr). Der französische Hauptstadtklub hat sich auch dieses Jahr wieder den Titel in der europäischen Königsklasse zum Ziel gesetzt. Dortmund hingegen muss in der sogenannten Hammer-Gruppe F hart um den Einzug ins CL-Achtelfinale kämpfen.

Neben Paris treffen die Schwarz-Gelben in der Vorrunde außerdem auf die AC Mailand und Newcastle United. Damit gehört die Gruppe F der Champions League in dieser Saison zu den wohl schwierigsten Konstellationen. Für das Achtelfinale qualifizieren sich jeweils der Gruppenerste- und Zweite. Das Auftaktspiel in Paris ist für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic bereits wegweisend für die restliche Dortmunder Champions-League-Saison.

Wie sehe ich das Spiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund live im TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund wird vom Streamingsender Amazon Prime live und exklusiv ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation übernimmt Sebastian Hellmann, dem die Experten Matthias Sammer, Miroslav Klose und Expertin Josephine Henning zur Seite stehen. Kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes. Anstoß ist um 21 Uhr.

Wird Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund live im Free-TV übertragen?

Nein! Amazon Prime besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung der Champions-League-Partie zwischen Paris und Dortmund.

Kann ich das Spiel zwischen Paris und Dortmund im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst Amazon Prime zeigt die vollen 90 Minuten der Champions-League-Partie zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund live und exklusiv. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges Amazon Prime-Abo.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für PSG gegen BVB?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Dienstagabend einen Liveticker zur Champions-League-Partie zwischen PSG und Dortmund an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 21 Uhr zu sehen.