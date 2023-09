Young Boys Bern gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

Für RB Leipzig läuft es derzeit richtig gut. In der Bundesliga liegt die Mannschaft von Trainer Marco Rose nach vier Spieltagen nur einen Punkt hinter der Spitze. Zuletzt gewann RB drei Spiele in Folge. In der Champions League geht es für die „Roten Bullen“ zum Auftakt in die Schweiz zum amtierenden Meister und Pokalsieger Young Boys Bern (Dienstag, 18.45 Uhr). Gegen die Berner ist ein Sieg für RB fast Pflicht mit Blick auf die Gruppenkonstellation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der europäischen Königsklasse treffen die Leipziger in Gruppe G neben Young Boys Bern auf Roter Stern Belgrad und Manchester City. Die Sachsen und die „Skyblues“ gehen als Favoriten in die Gruppe. Für das Champions-League-Achtelfinale qualifizieren sich nach Beenden der Vorrunde jeweils der Gruppenerste- und Zweite. Der Drittplatzierte der Gruppe spielt in der Rückrunde in der Europa League. Dieses Szenario möchte Leipzig vermeiden und könnte mit einem Auftaktsieg in Bern einen Grundstein für das CL-Achtelfinale legen. Young Boys Bern möchte sich bei seiner erst dritten Champions-League-Teilnahme nicht kampflos geschlagen geben.

Wie sehe ich das Spiel Young Boys Bern gegen RB Leipzig live im TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen den Young Boys Bern und RB Leipzig wird vom Streamingsender DAZN live und exklusiv ausgestrahlt, eine TV-Ausstrahlung erfolgt auf dem linearen TV-Sender DAZN 1, der unter anderem bei Sky dazugebucht werden kann. Die Übertragung beginnt um 18.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation übernimmt Tobias Wahnschaffe, kommentiert wird von Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird Young Boys Bern gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung der Champions-League-Partie zwischen Bern und Leipzig.

Kann ich das Spiel zwischen Young Boys Bern und RB Leipzig im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst DAZN zeigt die vollen 90 Minuten der Champions-League-Partie zwischen Young Boys Bern und RB Leipzig live und exklusiv. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges DAZN-Abo.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Bern gegen Leipzig?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Champions-League-Spiel Young Boys Bern gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie verfolge ich das Spiel zwischen Young Boys Bern und RB Leipzig im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Dienstagabend einen Liveticker zur Champions-League-Partie zwischen Bern und Leipzig an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 18.45 Uhr zu sehen.