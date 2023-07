1860 München vor Coup: Heldt wird wohl Sportdirektor

Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

Ausstellungseröffnung

Wie wurden Frauen in Rendsburg auf das Leben in ehemaligen Kolonien vorbereitet?

In Rendsburg hat eine Ausstellung zur Kolonialen Frauenschule eröffnet. Wo heute das Nordkolleg ist, wurden von 1927 und 1945 Schülerinnen auf das Leben in Kolonien vorbereitet. Was hat sie motiviert? Und warum ist das Thema Kolonialismus so wichtig? Drei Fragen an Kuratorin Joana Schröder.