Düsseldorf stürmt an die Spitze – St. Pauli weiter sieglos

Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC 3:1 (1:1)

Mit dem zweiten Sieg in Folge hat Fortuna Düsseldorf zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der 2. Bundesliga übernommen. Gegen den Karlsruher SC siegte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Freitagabend trotz eines frühen Rückstands mit 3:1 (1:1) und zog dank der etwas besseren Torbilanz am punktgleichen Hamburger SV vorbei auf Platz eins. Vor 27 942 Zuschauern trafen Yannik Engelhardt (14.) und Christos Tzolis (55.) zum verdienten Sieg der Fortuna, der dritte Treffer war ein Eigentor von Marvin Wanitzek (59.). Der KSC, der mit seiner schnellen Führung durch Fabian Schleusener (3.) die Düsseldorfer zunächst kalt erwischt hatte, rangiert mit sieben Punkten aus fünf Partien auf Platz acht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli 1:1 (0:0)

Die Torlos-Serie des FC St. Pauli ist vorbei. Nach drei 0:0 am Stück reichte es für die Hamburger am Freitagabend in der 2. Bundesliga aber trotzdem nur zu einem 1:1 (0:0) bei Eintracht Braunschweig. Elias Saad brachte die spielerisch klar besseren Gäste in der 59. Minute verdient in Führung. Der erst am Vortag verpflichtete Isländer Thórir Jóhann Helgason glich für die Eintracht aber vier Minuten nach seiner Einwechselung mit einem Distanzschuss noch aus (80.). Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler kam auf Leihbasis vom italienischen Erstligisten US Lecce. St. Pauli war den Braunschweigern vor 21 290 Zuschauern von Beginn an klar überlegen. Nur spielte sich der Aufstiegskandidat dabei kaum klare Torchancen heraus. Abhilfe soll nach der Länderspiel-Pause der neue Stürmer Simon Zoller schaffen, der wenige Stunden vor dem Anpfiff vom VfL Bochum verpflichtet wurde. Wegen der Kurzfristigkeit dieses Transfercoups stand der 32-Jährige aber noch nicht im Kader für das Braunschweig-Spiel.