Der komplette Spielplan für die Saison 2023/24 im Überblick

Die Deutsche Fußball Liga hat am Freitag den Spielplan für die 2. Bundesliga bekannt gegeben. Im deutschen Unterhaus beginnt die Saison 2023/24 am 28. Juli und damit rund drei Wochen früher als in der 1. Bundesliga.

Zum Auftakt treffen zwei Traditionsklubs aufeinander: Der Hamburger SV empfängt den FC Schalke 04 am Freitagabend (20.30 Uhr) im Volksparkstadion zur Saisoneröffnung. Die Paarungen aller 34. Spieltage finden Sie nachfolgend auf einen Blick.

2. Bundesliga 2023/24: Der komplette Spielplan

1. Spieltag (28.07. - 30.07. 2023)

Hamburger SV – FC Schalke 04 (28.07. 20.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC

1. FC Kaiserslautern – FC St. Pauli

Hannover 96 – SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth – SC Paderborn 07

Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig – Holstein Kiel

VfL Osnabrück – Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Magdeburg

2. Spieltag (04.08 - 06.08.2023)

FC Schalke 04 – 1. FC Kaiserslautern

Hertha BSC – SV Wehen Wiesbaden

FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf

SC Paderborn 07 – VfL Osnabrück

Karlsruher SC – Hamburger SV

Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth

1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig

1. FC Nürnberg – Hannover 96

SV Elversberg – Hansa Rostock

3. Spieltag (18.08. - 20.08.2023)

Hamburger SV – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn 07

Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg

1. FC Kaiserslautern – SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth – FC St. Pauli

Hansa Rostock – Hannover 96

Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04

VfL Osnabrück – 1. FC Nürnberg

SV Wehen Wiesbaden – Karlsruher SC

4. Spieltag (25.08. - 27.08.2023)

FC Schalke 04 – Holstein Kiel

Hertha BSC – SpVgg Greuther Fürth

FC St. Pauli – 1. FC Magdeburg

SC Paderborn 07 – 1. FC Kaiserslautern

Karlsruher SC – Eintracht Braunschweig

Hannover 96 – Hamburger SV

Hansa Rostock – VfL Osnabrück

1. FC Nürnberg – SV Wehen Wiesbaden

SV Elversberg – Fortuna Düsseldorf

5. Spieltag (01.09. - 03.09.2023)

Hamburger SV – Hansa Rostock

Fortuna Düsseldorf – Karlsruher SC

Holstein Kiel – SC Paderborn 07

1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg

1. FC Magdeburg – Hertha BSC

SpVgg Greuther Fürth – Hannover 96

Eintracht Braunschweig – FC St. Pauli

VfL Osnabrück – SV Elversberg

SV Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04

6. Spieltag (15.09. - 17.09.2023)

FC Schalke 04 – 1. FC Magdeburg

Hertha BSC – Eintracht Braunschweig

FC St. Pauli – Holstein Kiel

SC Paderborn 07 – SV Wehen Wiesbaden

Karlsruher SC – 1. FC Kaiserslautern

Hannover 96 – VfL Osnabrück

Hansa Rostock – Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth

SV Elversberg – Hamburger SV

7. Spieltag (22.09. - 24.09.2023)

Fortuna Düsseldorf – Hannover 96

FC St. Pauli – FC Schalke 04

Holstein Kiel – Hertha BSC

1. FC Kaiserslautern – Hansa Rostock

1. FC Magdeburg – SC Paderborn 07

SpVgg Greuther Fürth – Karlsruher SC

Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg

VfL Osnabrück – Hamburger SV

SV Wehen Wiesbaden – SV Elversberg

8. Spieltag (29.09. - 01.10.2023)

Hertha BSC – FC St. Pauli

Hamburger SV – Fortuna Düsseldorf

SC Paderborn 07 – FC Schalke 04

Karlsruher SC – Holstein Kiel

Hannover 96 – SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock – Eintracht Braunschweig

1. FC Nürnberg – 1. FC Magdeburg

SV Elversberg – SpVgg Greuther Fürth

VfL Osnabrück – 1. FC Kaiserslautern

9. Spieltag (06.10. - 08.10.2023)

FC Schalke 04 – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – VfL Osnabrück

FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg

Holstein Kiel – SV Elversberg

1. FC Kaiserslautern – Hannover 96

1. FC Magdeburg – Karlsruher SC

SpVgg Greuther Fürth – Hansa Rostock

Eintracht Braunschweig – SC Paderborn 07

SV Wehen Wiesbaden – Hamburger SV

10. Spieltag (20.10.- 22.10.2023)

Hamburger SV – SpVgg Greuther Fürth

Fortuna Düsseldorf – 1. FC Kaiserslautern

SC Paderborn 07 – FC St. Pauli

Karlsruher SC – FC Schalke 04

Hannover 96 – 1. FC Magdeburg

Hansa Rostock – Holstein Kiel

1. FC Nürnberg – Hertha BSC

SV Elversberg – Eintracht Braunschweig

VfL Osnabrück – SV Wehen Wiesbaden

11. Spieltag (27. - 29.10.2023)

FC Schalke 04 – Hannover 96

Hertha BSC – SC Paderborn 07

FC St. Pauli – Karlsruher SC

Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern – Hamburger SV

1. FC Magdeburg – SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth – VfL Osnabrück

Eintracht Braunschweig – Fortuna Düsseldorf

SV Wehen Wiesbaden – Hansa Rostock

12. Spieltag (03.11. - 05.11.2023)

Hamburger SV – 1. FC Magdeburg

Fortuna Düsseldorf – SV Wehen Wiesbaden

Karlsruher SC – SC Paderborn 07

1. FC Kaiserslautern – SpVgg Greuther Fürth

Hannover 96 – Eintracht Braunschweig

Hansa Rostock – Hertha BSC

1. FC Nürnberg – FC Schalke 04

SV Elversberg – FC St. Pauli

VfL Osnabrück – Holstein Kiel

13. Spieltag (10.11. - 12.11.2023)

FC Schalke 04 – SV Elversberg

Hertha BSC – Karlsruher SC

FC St. Pauli – Hannover 96

SC Paderborn 07 – 1. FC Nürnberg

Holstein Kiel – Hamburger SV

1. FC Magdeburg – Hansa Rostock

SpVgg Greuther Fürth – Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig – VfL Osnabrück

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Kaiserslautern

14. Spieltag (24.06. - 26.11.2023)

Hamburger SV – Eintracht Braunschweig

Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04

Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern – Holstein Kiel

Hannover 96 – Hertha BSC

SpVgg Greuther Fürth – SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock – FC St. Pauli

SV Elversberg – SC Paderborn 07

VfL Osnabrück – 1. FC Magdeburg

15. Spieltag (01.12. - 03.12.2023)

FC Schalke 04 – VfL Osnabrück

Hertha BSC – SV Elversberg

FC St. Pauli – Hamburger SV

SC Paderborn 07 – Hannover 96

Karlsruher SC – Hansa Rostock

Holstein Kiel – SV Wehen Wiesbaden

1. FC Magdeburg – 1. FC Kaiserslautern

1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig – SpVgg Greuther Fürth

16. Spieltag (08.12 - 10.12.2023)

Hamburger SV – SC Paderborn 07

Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel

1. FC Kaiserslautern – Hertha BSC

Hannover 96 – Karlsruher SC

SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Magdeburg

Hansa Rostock – FC Schalke 04

SV Elversberg – 1. FC Nürnberg

VfL Osnabrück – FC St. Pauli

SV Wehen Wiesbaden – Eintracht Braunschweig

17. Spieltag /15.12. - 17.12.2023)

FC Schalke 04 – SpVgg Greuther Fürth

Hertha BSC – VfL Osnabrück

FC St. Pauli – SV Wehen Wiesbaden

SC Paderborn 07 – Hansa Rostock

Karlsruher SC – SV Elversberg

Holstein Kiel – Hannover 96

1. FC Magdeburg – Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg – Hamburger SV

Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern

18. Spieltag (19.01 - 21.01.2024)

FC Schalke 04 – Hamburger SV

Hertha BSC – Fortuna Düsseldorf

FC St. Pauli – 1. FC Kaiserslautern

SC Paderborn 07 – SpVgg Greuther Fürth

Karlsruher SC – VfL Osnabrück

Holstein Kiel – Eintracht Braunschweig

1. FC Magdeburg – SV Wehen Wiesbaden

1. FC Nürnberg – Hansa Rostock

SV Elversberg – Hannover 96

19. Spieltag (26.01. - 28.01.2024)

Hamburger SV – Karlsruher SC

Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli

1. FC Kaiserslautern – FC Schalke 04

Hannover 96 – 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth – Holstein Kiel

Hansa Rostock – SV Elversberg

Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg

VfL Osnabrück – SC Paderborn 07

SV Wehen Wiesbaden – Hertha BSC

20. Spieltag 02.02. - 04.02.2024)

FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig

Hertha BSC – Hamburger SV

FC St. Pauli – SpVgg Greuther Fürth

SC Paderborn 07 – Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC – SV Wehen Wiesbaden

Hannover 96 – Hansa Rostock

1. FC Magdeburg – Holstein Kiel

1. FC Nürnberg – VfL Osnabrück

SV Elversberg – 1. FC Kaiserslautern

21. Spieltag (09.02. 11.02.2024)

Hamburger SV – Hannover 96

Fortuna Düsseldorf – SV Elversberg

Holstein Kiel – FC Schalke 04

1. FC Kaiserslautern – SC Paderborn 07

1. FC Magdeburg – FC St. Pauli

SpVgg Greuther Fürth – Hertha BSC

Eintracht Braunschweig – Karlsruher SC

VfL Osnabrück – Hansa Rostock

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Nürnberg

22. Spieltag (16.02. - 18.02.2024)

FC Schalke 04 – SV Wehen Wiesbaden

Hertha BSC – 1. FC Magdeburg

FC St. Pauli – Eintracht Braunschweig

SC Paderborn 07 – Holstein Kiel

Karlsruher SC – Fortuna Düsseldorf

Hannover 96 – SpVgg Greuther Fürth

Hansa Rostock – Hamburger SV

1. FC Nürnberg – 1. FC Kaiserslautern

SV Elversberg – VfL Osnabrück

23. Spieltag (23.02. - 25.02.2024)

Hamburger SV – SV Elversberg

Fortuna Düsseldorf – Hansa Rostock

Holstein Kiel – FC St. Pauli

1. FC Kaiserslautern – Karlsruher SC

1. FC Magdeburg – FC Schalke 04

SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC

VfL Osnabrück – Hannover 96

SV Wehen Wiesbaden – SC Paderborn 07

24. Spieltag (01.03. - 03.03.2024)

FC Schalke 04 – FC St. Pauli

Hertha BSC – Holstein Kiel

Hamburger SV – VfL Osnabrück

SC Paderborn 07 – 1. FC Magdeburg

Karlsruher SC – SpVgg Greuther Fürth

Hannover 96 – Fortuna Düsseldorf

Hansa Rostock – 1. FC Kaiserslautern

1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig

SV Elversberg – SV Wehen Wiesbaden

25. Spieltag (08.03. - 10.03.2024)

FC Schalke 04 – SC Paderborn 07

Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV

FC St. Pauli – Hertha BSC

Holstein Kiel – Karlsruher SC

1. FC Kaiserslautern – VfL Osnabrück

1. FC Magdeburg – 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth – SV Elversberg

Eintracht Braunschweig – Hansa Rostock

SV Wehen Wiesbaden – Hannover 96

26. Spieltag (15.03. - 17.03.2024)

Hertha BSC – FC Schalke 04

Hamburger SV – SV Wehen Wiesbaden

SC Paderborn 07 – Eintracht Braunschweig

Karlsruher SC – 1. FC Magdeburg

Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern

Hansa Rostock – SpVgg Greuther Fürth

1. FC Nürnberg – FC St. Pauli

SV Elversberg – Holstein Kiel

VfL Osnabrück – Fortuna Düsseldorf

27. Spieltag (29.03. - 31.03.2024)

FC Schalke 04 – Karlsruher SC

Hertha BSC – 1. FC Nürnberg

FC St. Pauli – SC Paderborn 07

Holstein Kiel – Hansa Rostock

1. FC Kaiserslautern – Fortuna Düsseldorf

1. FC Magdeburg – Hannover 96

SpVgg Greuther Fürth – Hamburger SV

Eintracht Braunschweig – SV Elversberg

SV Wehen Wiesbaden – VfL Osnabrück

28. Spieltag (05.04. - 07.04.2024)

Hamburger SV – 1. FC Kaiserslautern

Fortuna Düsseldorf – Eintracht Braunschweig

SC Paderborn 07 – Hertha BSC

Karlsruher SC – FC St. Pauli

Hannover 96 – FC Schalke 04

Hansa Rostock – SV Wehen Wiesbaden

1. FC Nürnberg – Holstein Kiel

SV Elversberg – 1. FC Magdeburg

VfL Osnabrück – SpVgg Greuther Fürth

29. Spieltag (12.04. - 14.04.2024)

FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg

Hertha BSC – Hansa Rostock

FC St. Pauli – SV Elversberg

SC Paderborn 07 – Karlsruher SC

Holstein Kiel – VfL Osnabrück

1. FC Magdeburg – Hamburger SV

SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Braunschweig – Hannover 96

SV Wehen Wiesbaden – Fortuna Düsseldorf

30. Spieltag (19.04. - 21.04.2024)

Hamburger SV – Holstein Kiel

Fortuna Düsseldorf – SpVgg Greuther Fürth

Karlsruher SC – Hertha BSC

1. FC Kaiserslautern – SV Wehen Wiesbaden

Hannover 96 – FC St. Pauli

Hansa Rostock – 1. FC Magdeburg

1. FC Nürnberg – SC Paderborn 07

SV Elversberg – FC Schalke 04

VfL Osnabrück – Eintracht Braunschweig

31. Spieltag (26.04. - 28.04.2024)

FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC – Hannover 96

FC St. Pauli – Hansa Rostock

SC Paderborn 07 – SV Elversberg

Holstein Kiel – 1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg – VfL Osnabrück

1. FC Nürnberg – Karlsruher SC

Eintracht Braunschweig – Hamburger SV

SV Wehen Wiesbaden – SpVgg Greuther Fürth

32. Spieltag (03.05. - 05.05.2024)

Hamburger SV – FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf – 1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern – 1. FC Magdeburg

Hannover 96 – SC Paderborn 07

SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Braunschweig

Hansa Rostock – Karlsruher SC

SV Elversberg – Hertha BSC

VfL Osnabrück – FC Schalke 04

SV Wehen Wiesbaden – Holstein Kiel

33. Spieltag (10.05. - 12.05.2024)

FC Schalke 04 – Hansa Rostock

Hertha BSC – 1. FC Kaiserslautern

FC St. Pauli – VfL Osnabrück

SC Paderborn 07 – Hamburger SV

Karlsruher SC – Hannover 96

Holstein Kiel – Fortuna Düsseldorf

1. FC Magdeburg – SpVgg Greuther Fürth

1. FC Nürnberg – SV Elversberg

Eintracht Braunschweig – SV Wehen Wiesbaden

34. Spieltag (19.05.2024)