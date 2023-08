Drei Platzverweise in Nürnberg - St. Pauli verpasst Sieg

1. FC Nürnberg - SV Wehen Wiesbaden 2:1 (0:0)

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat ein durch harte Zweikämpfe geprägtes Zweitliga-Duell verloren und die erste Niederlage im deutschen Unterhaus hinnehmen müssen. Der Liga-Neuling unterlag beim 1. FC Nürnberg mit 1:2 (0:0). Ivan Prtajin (55.) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht. Jan Gyamerah (69.) und Tim Handwerker (77./Handelfmeter) drehten das Spiel aber zugunsten des „Clubs“. Obwohl alle Tore in der zweiten Spielhälfte fielen, bot auch der erste Durchgang zwei Platzverweisen bereits hohen Unterhaltungswert: Schon nach elf Minuten war der Arbeitstag für Nürnbergs Ahmet Gürleyen nach einer Notbremse beendet. Statt aus der Überzahl Kapital zu schlagen, verpasste es der Gast aus Wiesbaden zunächst, in Führung zu gehen. Kurz vor dem Seitenwechsel ging es dann auch für den Liga-Neuling zu zehnt weiter. Hyun-ju Lee holte sich nach einem Trikotzupfer gegen Jan Gyamerah die Gelb-Rote Karte ab (40.). Die letzten Minuten standen sogar nur noch neun SVWW-Profis auf dem Feld, da auch Martin Angha einen Platzverweis (85.; gelb-rot) kassierte. In den Strafräumen wurde es erst in der zweiten Hälfte spektakulär - und Nürnberg durfte am Ende jubeln. Der FCN liegt nun mit sieben Punkten auf Platz acht, Wehen fällt mit sieben Zählern auf Rang sieben zurück.

FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg 0:0

Der 1. FC Magdeburg hat den dritten Zweitliga-Sieg in Serie verpasst und zieht vorerst nicht mit Spitzenreiter Hamburger SV gleich. Beim FC St. Pauli kam die Mannschaft von Trainer Christian Titz aber immerhin zu einem 0:0. Der Punktgewinn stand sogar über weite Strecken auf wackligen Beinen: Während der FCM im ersten Durchgang ohne Torschuss blieb, kamen die Hausherren etwa durch Andreas Albers zu einer vielversprechenden Möglichkeit (7.), die allerdings ungenutzt blieb. Albers war es auch, der nach einer guten Stunde am Außenpfosten scheiterte (64.). Die Kiezkicker belohnten sich bis zum Ende nicht für das permanente Anrennen. Magdeburg bleibt somit ohne Niederlage und fällt mit acht Punkten auf Platz vier des Tableaus zurück. St. Pauli belegt mit sechs Zählern den neunten Rang.

Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0)

Eintracht Braunschweig hat es versäumt, den Rückenwind aus dem Überraschungscoup gegen den FC Schalke 04 (1:0) in der Vorwoche zu nutzen. Beim Karlsruher SC kassierten die Niedersachsen eine 0:2 (0:1)-Pleite und rutschten auf Relegationsplatz 16 ab. Der anfänglich couragierte Braunschweiger Auftritt wurde durch einen Treffer von Leon Jensen zunichte gemacht (25.). Kurz darauf musste auch noch Kapitän Jannis Nikolaou nach einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz (37.). Die numerische Überlegenheit spielte der KSC aus und brachte den Sieg souverän ins Ziel, zumal Fabian Schleusener noch auf 2:0 stellte (67.). Für die Hausherren stand am Ende der zweite Saisonsieg, der den Klub vorerst auf Platz sechs des Klassements hievt.