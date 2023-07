Im Liveticker: Fortuna Düsseldorf empfängt Hertha BSC

Hertha BSC startet die Mission Wiederaufstieg. Der Bundesliga-Absteiger trifft am Samstagabend (20.30 Uhr, Sky und Sport1) zum Auftakt in die neue Zweitliga-Saison auswärts auf Fortuna Düsseldorf. So recht weiß man noch nicht, wo man mit der runderneuerten Mannschaft in der starken Liga steht: „Lasst uns Weihnachten hier sitzen und uns noch eine Chance nach oben haben“, gab Trainer Pal Dardai als Zwischenziel für die Saison aus. „Das kann Fünfter sein, das kann Sechster sein, aber bitte nicht unter der Zehn.“

Beim Gegner ruft der Absteiger Respekt hervor: „Wenn wir über Favoriten reden, fiel der Name Hertha zuletzt ziemlich oft“, erklärte Düsseldorf-Trainer Daniel Thioune. Trotzdem will man die drei Punkte selbstverständlich im eigenen Stadion behalten. „Wir sind gut vorbereitet und ich hoffe, dass wir viel Intensität und Leidenschaft auf den Platz bringen“, so Thioune.

Im Hertha-Kader stehen auch die drei Söhne von Trainer Dardai. Gedanken, dass Marton, Palko und Bence bevorzugt werden könnten, schob der Vater der drei Profis direkt einen Riegel vor: „Alle 24 Spieler sind meine Söhne“, erklärte Coach Dardai.