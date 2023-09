Schwacher HSV verliert Tabellenführung bei Aufsteiger Elversberg – Düsseldorf neuer Primus

SV Elversberg - Hamburger SV 2:1 (1:0)

Ausgerechnet bei Aufsteiger SV Elversberg musste der Hamburger SV die erste Niederlage der noch jungen Saison hinnehmen. Das Team von Trainer Tim Walter konnte beim Gastspiel im Saarland zu keiner Zeit an die starken Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen – und verlor verdientermaßen mit 1:2 (0:1). Mittelfeldspieler Jannik Rochelt brachte den SVE bereits in der Anfangsphase auf die Siegerstraße (9.), während der HSV kaum Mittel gegen den disziplinierten Liganeuling fand.

Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts: Elversberg blieb insgesamt die gefährlichere Mannschaft und belohnte sich nach einer Stunde in Person von Angreifer Luca Schnellbacher mit dem vorentscheidenden 2:0. In der Schlussphase stemmte sich die Walter-Elf zwar noch mal gegen die drohende Niederlage, kam jedoch nur noch zum Anschlusstreffer. Moritz Heyer traf kurz vor Schluss (89.). Durch die Pleite verloren die Hamburger die Tabellenführung an Fortuna Düsseldorf, Elversberg kletterte dank des zweiten Saisonsiegs auf Platz zwölf.

Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf 1:3 (1:2)

Fortuna Düsseldorf hat seinen Höhenflug in der 2. Bundesliga fortgesetzt und grüßt nun sogar von der Tabellenspitze. Das Team von Trainer Daniel Thioune fuhr am Samstag einen verdienten 3:1 (2:1)-Erfolg bei Hansa Rostock ein – und feierte bereits den dritten Sieg in Folge. Mittelfeldspieler Christos Tzolis (17.) und Abwehrchef Andre Hoffmann (35.) schossen für die Düsseldorfer zunächst einen komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Der „Kogge“ gelang vor dem Pausentee in Person von Jasper van der Werff noch der Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel machte Rostock zwar noch mal Druck, das Tor erzielten aber die Gäste. Jona Niemiec traf kurz vor Schluss zum entscheidenden 3:1 (88.). Weil der HSV zeitgleich in Elversberg verlor, kletterte die Thioune-Elf zumindest vorübergehend auf Platz eins. Die Rostocker rutschten durch die Pleite derweil auf Platz sechs ab.

Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:1)

In einer umkämpften Partie kam der Karlsruher SC im heimischen Stadion gegen formstarke Gäste aus Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (1:1)-Remis hinaus. Sommerneuzugang Ragnar Ache brachte die Gäste aus der Pfalz zunächst sogar in Führung (5.). Erst danach fand der KSC etwas besser in die Partie und erarbeitete sich zunehmend ein leichtes Übergewicht. Einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verwandelte Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek schließlich zum verdienten Ausgleich (45.+5). Nach Wiederanpfiff hielten beide Mannschaften die Intensität hoch, konnten jedoch kein weiteres Tor mehr nachlegen. Kaiserslautern kletterte vorübergehend auf Platz fünf, Karlsruhe auf Platz acht.