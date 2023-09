Hertha-Fiasko nach vier Führungen – Schalke verpasst Befreiungsschlag

1. FC Magdeburg - Hertha BSC 6:4 (2:3)

Hertha BSC hat nach dem dicken Ausrufezeichen in der Vorwoche ein weiteres Offensiv-Spektakel abgeliefert - diesmal allerdings ohne Happy End. Sieben Tage nach dem 5:0 gegen Greuther Fürth mussten sich die Berliner gegen den 1. FC Magdeburg am Samstagnachmittag mit 4:6 (3:2) beugen und verpassten trotz vier Führungen den zweiten Saisonsieg. Schon in Hälfte eins wurde den Zuschauern in der MDCC-Arena in Magdeburg ein unterhaltsamer Schlagabtausch geboten. Die Hertha-Tore durch Fabian Reese (2.) und Marten Winkler (22.) konterten die Hausherren durch Silas Gnaka (7.) und Luca Schuler (37.) jeweils. Auf die abermaligen Berliner Führungen durch Haris Tabakovic (43./55.) fand Magdeburg in Durchgang zwei durch Jason Ceka (49.) und Leon Bell Bell (58.) erneut die passenden Antworten. Mohammed El Hankouri (68.) und Ahmet Arslan (90.+3) besiegelten schließlich das Hertha-Fiasko. Die Berliner sind durch das Remis mit drei Punkten Tabellen-16.. Der 1. FCM bleibt ungeschlagen und ist mit elf Zählern Zweiter.

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04 1:1 (0:0)

Der FC Schalke 04 hat im deutschen Unterhaus einen Befreiungsschlag verpasst. Ohne Torhüter Ralf Fährmann, der nach dem Torwart-Streit nicht für den Kader berücksichtigt worden war, kam der Bundesliga-Absteiger bei Wehen Wiesbaden nur zu einem 1:1 (0:0). Das Team von Trainer Thomas Reis konnte die dicht gestaffelte Defensive des Liga-Neulings lange Zeit nicht entscheidend knacken. Tobias Mohr (53.) sorgte nach dem Seitenwechsel dann aber für die verdiente Führung – die bis kurz vor dem Schlusspfiff anhielt. Tief in der Nachspielzeit erzielte Max Reinthaler, angeschossen von Henning Matriciani, den Ausgleich (90.+3). Mit vier Punkten belegt S04 Tabellenplatz 13, Wehen Wiesbaden rangiert mit acht Zählern auf Platz sechs des Tableaus.

Holstein Kiel - SC Paderborn 2:1 (1:1)

Holstein Kiel hat sich vorübergehend an die Zweitliga-Spitze geschossen. Die „Störche“ bezwangen den SC Paderborn mit 2:1 (1:1) und können vor Abschluss des Spieltags am Sonntag nur noch durch den Hamburger SV oder Hansa Rostock, die sich im direkten Duell gegenüberstehen, überholt werden. Gegen die Ostwestfalen gerieten die in dieser Saison noch ungeschlagenen Gastgeber zunächst in Rückstand. Robert Leipertz köpfte im Anschluss an eine Ecke für den SCP ein (12.). BVB-Leihspieler Tom Rothe glich noch im ersten Durchgang aus (31.), Steven Skrzybski (61.) drehte das Spiel mit einem Fernschuss knapp hinter der Mittellinie vollends. Kiel grüßt damit vorerst von Platz eins, Paderborn ist mit vier Zählern Tabellen-15..