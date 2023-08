Hertha glückt Befreiungsschlag - Düsseldorf demontiert Elversberg

Hertha BSC - Greuther Fürth 5:0 (2:0)

Der Knoten ist geplatzt! Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat beim überzeugenden 5:0 (2:0) gegen Greuther Fürth am Samstagnachmittag den ersten Sieg in der neuen Zweitliga-Saison eingefahren. Punkt- und torlos waren die Berliner in den vierten Spieltag gegangen - von angeknackstem Selbstvertrauen war jedoch nicht viel zu sehen. Begünstigt durch einen Patzer von Gäste-Keeper Jonas Urbig brachte Haris Tabakovic den Ball im Fürther Tor unter (23. Minute). Marten Winkler (31.) stellte noch vor der Pause auf 2:0. Nach Wiederanpfiff sorgten Trainer-Sohn Palko Dardai (46.), Smail Prevljak (66.) und Tabakovic (77.) dann für einen Kantersieg zugunsten der stark aufspielenden „Alten Dame“, die sich durch den Premieren-Dreier im deutschen Unterhaus auf Relegationsplatz 14 verbesserte. Das „Kleeblatt“, bei dem ein bedienter Trainer Alexander Zorniger noch die Rote Karte bekam (55.), belegt mit vier Zählern Tabellenplatz elf.

Hansa Rostock - VfL Osnabrück 2:1 (1:1)

Aufsteiger VfL Osnabrück bleibt eine Etage höher weiter glücklos. Die Niedersachsen kassierten beim 1:2 (1:1) bei Hansa Rostock ihre dritte Saisonpleite. Dabei hatte der VfL die Rostock-Führung durch Juan-José Perea (27.) noch vor der Pause durch Dave Gnaase (45.+3) ausgeglichen, in Hälfte zwei erzielte Kai Pröger für die „Kogge“ aber per Elfmeter-Nachschuss das entscheidende Tor (68.). Rostock ist nun mit neun Punkten vorerst Spitzenreiter des Klassements, Osnabrück bleibt sieglos und fällt auf Rang 17 zurück.

SV Elversberg - Fortuna Düsseldorf 0:5 (0:3)

Die SV Elversberg hat auch das zweite Heimspiel in der 2. Liga verloren und eine gehörige Portion Lehrgeld bezahlt. Gegen Fortuna Düsseldorf setzte es vor eigener Kulisse ein deutliches 0:5 (0:3). Schon in Durchgang eins hatte die Fortuna für klare Verhältnisse gesorgt. Felix Klaus (11.), Jordy de Wijs (15.) und Vincent Vermeij (42.) schossen die Gäste vor dem Seitenwechsel komfortabel in Front. Auch im zweiten Durchgang liefen die Hausherren dem überlegenen Kontrahenten aus Düsseldorf weitestgehend hinterher. Christos Zolis (71./Elfmeter, 79.) machte Elversbergs Debakel per Doppelpack schließlich perfekt. Der Aufsteiger rutscht durch den zeitgleichen Hertha-Erfolg auf den letzten Platz des Tableaus ab und hat weiterhin lediglich einen Punkt auf dem Konto. Düsseldorf bejubelte den zweiten Sieg und ist vorerst Vierter.