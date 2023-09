Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und Online-Stream sehen

Beim Hamburger SV ist es nach zwei Niederlagen in Folge unruhig. Nach der 1:2-Pleite gegen Aufsteiger SV Elversberg setzte es am vergangenen Spieltag gegen den VfL Osnabrück (1:2) die nächste Niederlage gegen einen Aufsteiger. Nach dem guten Saisonstart (drei Siege, ein Remis) ist die positive Stimmung vorerst hinüber. Gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf muss am Freitag (18.30 Uhr) nun der Umschwung her.

Doch Düsseldorf befindet sich nach einem 1:1-Remis gegen Hannover 96 und zuvor drei Siegen in Serie in deutlich besserer Verfassung als die Hanseaten. Dennoch ist der HSV im heimischen Volksparkstadion in der laufenden Spielzeit noch ungeschlagen, weshalb es für das Team von Ex-HSV-Trainer Daniel Thioune kein einfaches Unterfangen werden dürfte.

Wie sehe ich die Partie Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Zweitliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf am Freitag live im TV. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Wird die Partie Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf im Free-TV übertragen?

Nein, Sky besitzt die Exklusivrechte an dem Spiel Hamburgers SV gegen Fortuna Düsseldorf.

Kann ich Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky die Partie Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf live. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen.